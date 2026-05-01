सूरत : वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिलीप ऊम्मेन का संबोधन 

सूरत। माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विशिष्ट अतिथिगण, बहनों और भाइयों, वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में उपस्थित होना मेरे लिए गर्व की बात है।

भारत के कुल भूमि क्षेत्र के केवल छह प्रतिशत हिस्से वाला गुजरात औद्योगिक उत्पादन, निर्यात और निवेश में देश का अग्रणी योगदानकर्ता है। यह सफलता स्पष्ट नीतियों, मांग से पहले निर्मित बुनियादी ढांचे, विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति, मजबूत लॉजिस्टिक्स और ऐसे वातावरण का परिणाम है जहाँ परियोजनाएँ आत्मविश्वास के साथ निर्णय से क्रियान्वयन तक पहुँचती हैं।

हमने हजीरा को अपना आधार चुना क्योंकि यह हमें बड़े पैमाने पर उत्पादन करने और भारत तथा वैश्विक बाजारों में गुणवत्तापूर्ण और उन्नत स्टील ग्रेड की आपूर्ति करने का अवसर देता है।

आज, हजीरा प्लांट में निर्मित स्टील भारत की कई प्रतिष्ठित परियोजनाओं का हिस्सा है—INS Surat, अंजी–खाड और चेनाब रेल ब्रिज, रोहतांग सुरंग (अटल सुरंग), बोगीबील ब्रिज और देशभर के विभिन्न राजमार्ग। यह “Made in Gujarat, for India” का गौरवपूर्ण प्रदर्शन है।

हजीरा में हमारी क्षमता 9 मिलियन टन से 15 मिलियन टन तक बढ़ाने की प्रक्रिया उन्नत चरण में है, और पूर्ण होने पर हजीरा विश्व के सबसे बड़े एकीकृत स्टील प्लांट्स में शामिल होगा।

कल ही हमने अपनी नई PLTCM लाइन का उद्घाटन किया है, जो ऑटोमोटिव क्षेत्र में आयात विकल्प को मजबूत बनाती है और आत्मनिर्भर भारत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करती है। दो दिन पहले हमने साणंद में अपना सर्विस सेंटर भी शुरू किया है, जो ग्राहकों के निकट हमारे डाउनस्ट्रीम क्षेत्र को मजबूत करता है।

लेकिन क्षमता हमारी यात्रा का केवल एक हिस्सा है। हम कई “पहली” उपलब्धियों पर गर्व करते हैं। हम भारत का पहला एकीकृत स्टील प्लांट हैं जिसे Green Steel Taxonomy के अंतर्गत ग्रीन स्टील प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है। हम पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी भी हैं जिसने GIFT City में ग्लोबल ट्रेजरी सेंटर स्थापित किया है, जिससे गुजरात एक उभरते वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में और सशक्त हुआ है।

NAMTECH के माध्यम से हम युवाओं को प्रशिक्षण देने का कार्य कर रहे हैं। इसमें विनिर्माण तकनीक, डिज़ाइन और AI, स्थिरता, रोबोटिक्स और अगली पीढ़ी की तकनीकी शिक्षा शामिल है। साथ ही वर्तमान समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता—सेमिकंडक्टर्स और ऑटोमेशन—भी इसमें सम्मिलित हैं। हमारी यह पहल राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

जब हम गुजरात की बात करते हैं, तो सूरत का उल्लेख अनिवार्य है। यदि राज्य बड़े पैमाने पर क्रियान्वयन का प्रतिनिधित्व करता है, तो सूरत उसका उद्यमशील हृदय है—अद्भुत गति, अनुकूलन क्षमता और वैश्विक महत्वाकांक्षा का शहर। यह भावना हमारी DNA में है।