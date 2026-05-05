भारत की साइबर सुरक्षा को नई दिशा: खुशहाल कौशिक Khushhal kaushik बने CSAI के डायरेक्टर जनरल (DG)

नई दिल्ली, 5 मई: अनुभव, नेतृत्व और विजन का संगम—डिजिटल भारत की सुरक्षा को मिलेगा नया बल। भारत की डिजिटल सुरक्षा यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ गया है। खुशहाल कौशिक को Cyber Security Association of India का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है।

यह सिर्फ एक पद परिवर्तन नहीं, बल्कि भारत की साइबर सुरक्षा रणनीति को नई दिशा देने वाला निर्णायक कदम माना जा रहा है।

अनुभव और उपलब्धियां

पिछले एक दशक से CSAI से जुड़े रहे कौशिक अब उस भूमिका में हैं, जहां से वे न केवल नीतियां बनाएंगे, बल्कि उन्हें ज़मीन पर उतारने का नेतृत्व भी करेंगे। Lisianthus Tech के संस्थापक और CEO के रूप में उन्होंने पहले ही यह साबित कर दिया है कि वे तकनीकी विशेषज्ञता को व्यावहारिक समाधान में बदलने की क्षमता रखते हैं।

कौशिक की पहचान सिर्फ एक प्रोफेशनल तक सीमित नहीं है। वे पहले भारतीय साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ हैं जिन्हें UNESCO के प्रकाशन में जगह मिली। उनकी पहल “Cyber Shikshit Bharat” ने देशभर में लाखों लोगों को डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक किया है। यह पहल केवल एक अभियान नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुकी है, जिसने आम नागरिकों को साइबर खतरों के खिलाफ सजग किया है।

राष्ट्रीय पहचान और योगदान

उनकी यात्रा में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव तब आया जब उन्होंने भारत के पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के साथ मिलकर साइबर जागरूकता के मिशन को आगे बढ़ाया। यह सहयोग इस बात का प्रमाण है कि उनकी सोच और प्रयास राष्ट्रीय स्तर पर कितने प्रभावशाली रहे हैं।

“Glory of India Award” से सम्मानित कौशिक ने देश में साइबर सुरक्षा प्रतिभा को विकसित करने में अहम भूमिका निभाई है। ट्रेनिंग प्रोग्राम, वर्कशॉप और इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स के माध्यम से उन्होंने उस स्किल गैप को कम करने का काम किया है, जो भारत की तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती थी।

आगे की दिशा और महत्व

अब, जब वे CSAI के शीर्ष पद पर हैं, उनकी प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं—सरकार और उद्योग के बीच मजबूत तालमेल, देशभर में साइबर जागरूकता का विस्तार, और एक सक्षम, प्रशिक्षित साइबर सुरक्षा वर्कफोर्स का निर्माण।

आज के समय में, जब साइबर हमले सिर्फ डेटा ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को भी प्रभावित कर सकते हैं, कौशिक की यह नियुक्ति एक उम्मीद की किरण है। यह संकेत है कि भारत अब सिर्फ डिजिटल रूप से आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि अपनी सुरक्षा को भी उतनी ही मजबूती से सुदृढ़ कर रहा है।

यह कहानी केवल एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं, बल्कि उस भारत की कहानी है जो हर चुनौती के साथ और मजबूत होकर उभर रहा है—एक ऐसा भारत, जो डिजिटल दुनिया में सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहा है।