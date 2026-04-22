फिल्म ‘धरपकड़’ का टीज़र रिलीज़: “आपके बैंक खाते के पैसे कहाँ गए?” - डिजिटल अरेस्ट के खौफनाक स्कैम का पर्दाफाश

अहमदाबाद (गुजरात) [भारत], 22 अप्रैल: भारत की पहली डिजिटल अरेस्ट पर आधारित गुजराती फिल्म धरपकड़ का आधिकारिक टीज़र आज रिलीज़ कर दिया गया है।

1 मिनट और 5 सेकंड का यह टीज़र दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देने वाला है और वर्तमान समय में बढ़ते साइबर अपराध की कड़वी सच्चाई को पेश करता है।

टीज़र की शुरुआत एक मध्यमवर्गीय परिवार की लाचारी और आर्थिक तंगी के दृश्यों से होती है। मुख्य अभिनेता मल्हार ठाकर एक भावुक और गंभीर संवाद में कहते सुनाई देते हैं, "पूरी जिंदगी की नौकरी में आपने इतना ही कमाया कि एक इंसान की जान नहीं बचा सके?"

टीज़र का सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आता है जब बैंक अकाउंट में ‘इनसफिशिएंट बैलेंस’ (अपर्याप्त राशि) दिखाई देता है और सवाल उठता है - "पैसे नहीं हैं तो गए कहाँ पापा?"

टीज़र में यह बखूबी समझाया गया है कि कैसे स्कैमर्स डिजिटल दुनिया के जाल में छिपे होते हैं और आम आदमी को यह भरोसा दिला देते हैं कि जो हो रहा है वह सच है।

टीज़र के अंत में आने वाला एक अज्ञात फोन कॉल, जिसमें कहा जाता है कि "आपके बेटे को हमने अरेस्ट किया है", पूरी फिल्म की गंभीरता और सस्पेंस को और अधिक गहरा बना देता है।

अनीश शाह द्वारा निर्देशित इस फिल्म में मल्हार ठाकर और श्रुहद गोस्वामी पहली बार एक साथ स्क्रीन साझा करते नज़र आएंगे। उनके साथ प्रशांत बारोट, प्रतीक राठौड़ और जय भट्ट जैसे मंझे हुए कलाकार भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं।

'इंदिरा मोशन पिक्चर्स' और 'नवंबर फिल्म्स' के बैनर तले बनी यह फिल्म साइबर धोखाधड़ी के उन पहलुओं को छूती है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी।

सस्पेंस, ड्रामा और सामाजिक संदेश से भरपूर यह फिल्म 15 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है। टीज़र रिलीज़ होने के बाद अब दर्शकों में मल्हार और श्रुहद की इस जोड़ी को इस आधुनिक क्राइम थ्रिलर में देखने के लिए भारी उत्सुकता देखी जा रही है।

टीज़र लिंक: https://www.youtube.com/watch?v=kp-8NmNU0uo