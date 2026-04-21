भारत में लोकल विज्ञापन का खेल बदल रहा है, और इस बदलाव के केंद्र में है Business on Wheel

नई दिल्ली, 20 अप्रैल: जहां एक तरफ डिजिटल विज्ञापन की भीड़ बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर सीधे लोगों तक पहुंचने वाला मोबाइल वैन विज्ञापन एक शक्तिशाली माध्यम बनकर उभरा है — और इस क्षेत्र में Business On Wheel® ने खुद को एक लीडर के रूप में स्थापित कर दिया है।

एक सफर जो पुणे से शुरू हुआ

साल 2014 में पुणे से शुरू हुई यह यात्रा आज एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है, जहां यह कंपनी सिर्फ विज्ञापन नहीं करती… बल्कि ब्रांड्स को लोगों तक पहुंचाने का असली रास्ता बनाती है।

संस्थापक की कहानी: छोटे शहर से बड़ा विज़न

आशीष कुमार का सफर किसी प्रेरणादायक कहानी से कम नहीं है। झारखंड के डाल्टनगंज जैसे छोटे शहर से आने वाले आशीष ने पुणे यूनिवर्सिटी से मार्केटिंग में MBA करने के बाद रिलायंस टेलीकॉम, यूनिवर्सल कॉर्पोरेशन और क्वालिटी फूड्स जैसी कंपनियों में काम किया।

कॉर्पोरेट अनुभव के दौरान उन्होंने यह समझा कि लोकल स्तर पर प्रभावी और सुलभ विज्ञापन के विकल्प बेहद सीमित हैं। इसी सोच ने उन्हें Business On Wheel® की नींव रखने के लिए प्रेरित किया।

शुरुआती चुनौतियां और मजबूत इरादा

शुरुआत आसान नहीं थी। सीमित संसाधन, कम भरोसा और नए मॉडल को लेकर बाजार में संशय… लेकिन आशीष कुमार ने एक चीज नहीं छोड़ी — परिणाम देना। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी।

आज की पहचान: ग्राउंड-लेवल मार्केटिंग मशीन

आज Business On Wheel® सिर्फ एक एजेंसी नहीं, बल्कि एक ग्राउंड-लेवल मार्केटिंग मशीन बन चुकी है, जो मोबाइल वैन, LED वैन, ऑटो ब्रांडिंग, वॉल पेंटिंग और ट्राइसाइकिल विज्ञापन के जरिए ब्रांड्स को सीधे उपभोक्ता के सामने ले जाती है।

LED मोबाइल वैन: गेम-चेंजर रणनीति

लेकिन असली गेम तब बदला जब कंपनी ने LED मोबाइल वैन विज्ञापन को बड़े स्तर पर लागू किया।

महाराष्ट्र के कॉर्पोरेशन चुनाव में Business On Wheel® ने 70–80 LED वैन के साथ एक बड़े स्तर का कैंपेन चलाया — और परिणाम चौंकाने वाले थे।

 जिन उम्मीदवारों ने इस माध्यम से प्रचार किया, उनमें से लगभग 78% उम्मीदवार विजयी रहे।

यह आंकड़ा सिर्फ एक सफलता नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि मोबाइल वैन विज्ञापन अब सिर्फ एक विकल्प नहीं… बल्कि एक हाई-इम्पैक्ट स्ट्रैटेजी बन चुका है।

मजबूत क्लाइंट बेस और प्रोजेक्ट्स

आज कंपनी 200+ क्लाइंट्स के साथ काम कर चुकी है और 1000 से अधिक सफल प्रोजेक्ट्स पूरे कर चुकी है।

FMCG, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, शिक्षा, कृषि और सरकारी संस्थानों तक — हर सेक्टर में Business On Wheel® ने अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई है।

लोकेशन-टार्गेटेड विजिबिलिटी की ताकत

कंपनी की सबसे बड़ी खासियत है — लोकेशन-टार्गेटेड विजिबिलिटी।

जहां डिजिटल विज्ञापन स्क्रॉल होकर गायब हो जाता है, वहीं मोबाइल वैन विज्ञापन सीधे आंखों के सामने चलता है, ध्यान खींचता है और याद रह जाता है।

पुरस्कार और पहचान

Business On Wheel® को समय-समय पर विभिन्न प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स पर सराहा गया है।

 कंपनी को 2023 में “Pune Udyogak Award” से सम्मानित किया गया

 Entrepreneur Street, Mid-Day, Business Standard और Outlook India जैसे प्रमुख मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फीचर किया गया

अब एक और बड़ी उपलब्धि इसकी राह देख रही है।

कंपनी को “Maharashtra Udyog Gaurav Award” से सम्मानित किया गया है, “Advertising of the Year” कैटेगरी में — जो इसकी बढ़ती प्रतिष्ठा और प्रभाव का एक बड़ा प्रमाण है।

यह सम्मान सिर्फ एक अवॉर्ड नहीं, बल्कि उस सोच की जीत है जिसने विज्ञापन को जमीन पर उतारकर वास्तविक परिणाम दिए। यह उपलब्धियां कंपनी की विश्वसनीयता और प्रभाव को दर्शाती हैं।

भविष्य की दिशा

आज के समय में, जहां हर ब्रांड अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है, Business On Wheel® यह साबित कर रहा है कि अगर रणनीति सही हो और माध्यम प्रभावी हो, तो किसी भी स्तर का व्यवसाय बड़ी पहचान बना सकता है।

आने वाले समय में कंपनी का लक्ष्य और भी बड़ा है —

 भारत के हर शहर, हर कस्बे और हर गली तक पहुंच बनाना

 विज्ञापन को और अधिक सुलभ, किफायती और परिणाम-केंद्रित बनाना

निष्कर्ष

Business On Wheel® सिर्फ विज्ञापन नहीं कर रहा…

यह भारत में ब्रांडिंग का भविष्य लिख रहा है। ✨

Please visit: https://www.businessonwheel.in/