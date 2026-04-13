NG ब्रांड की दमदार वापसी: 29 अप्रैल को सूरत में खुलेगा NG मॉल, 60% मुनाफा जाएगा चैरिटी में

सूरत। शहर में एक बार फिर बड़े स्तर पर फैशन और बिजनेस जगत में हलचल मचने जा रही है। उद्यमी सुधीर गोयल ने अपने NG ब्रांड की जोरदार वापसी का ऐलान करते हुए 29 अप्रैल को NG मॉल के भव्य उद्घाटन की घोषणा की है। खास बात यह है कि इस नए प्रोजेक्ट का 60 प्रतिशत हिस्सा पूरी तरह चैरिटी के लिए समर्पित रहेगा।

सुधीर गोयल ने बताया कि उन्होंने 16 जनवरी 2021 को सूरत में NG लहंगा ब्रांड की शुरुआत की थी, जिसकी ओपनिंग शहर में एक अलग पहचान बनी थी। हालांकि, उसी दौरान कोरोना महामारी के चलते हालात बदल गए और सरकारी गाइडलाइंस के कारण उनका ब्रांड प्रभावित हुआ।

इस बीच वे सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहे और करीब दो महीने तक महामारी की परिस्थितियों से जूझते रहे, जिसके चलते उनका व्यवसाय ठप हो गया।

उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि “ब्रांड के शुरू होने के बाद मैं खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए गया था। वहां मैंने बाबा से कहा कि मुझे दुनिया देखनी है। इसके बाद पिछले चार सालों में मैंने पूरी दुनिया देखी। अब वापस लौटकर मैं इस ब्रांड के जरिए बड़ी चैरिटी करने जा रहा हूं।

गोयल ने आगे बताया कि NG मॉल की नई शुरुआत के साथ ही ‘NG सेवा ट्रस्ट’ की स्थापना की जाएगी। इस ट्रस्ट के जरिए उनका 60 प्रतिशत मुनाफा सीधे सेवा कार्यों में लगाया जाएगा। “हमारा पहला लक्ष्य सूरत के सरकारी अस्पतालों, जैसे स्मीमेर और सिविल अस्पताल में उन मरीजों की मदद करना है, जिनका इलाज पैसों के अभाव में नहीं हो पाता।

धीरे-धीरे हम इस मिशन को और आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने अपने भविष्य के बड़े सपने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि “मेरा सपना एक 7-स्टार हॉस्पिटल बनाने का है, जहां गरीबों का 100 प्रतिशत मुफ्त इलाज होगा। केवल इलाज ही नहीं, बल्कि दवाइयां भी बिना किसी सरकारी कार्ड के मुफ्त दी जाएंगी।

नई फर्म की संरचना के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इस पार्टनरशिप में 60 प्रतिशत हिस्सेदारी उनकी और 40 प्रतिशत उनकी पत्नी की होगी। खास बात यह है कि उनका पूरा 60 प्रतिशत हिस्सा चैरिटी में जाएगा, जो ‘NG सेवा ट्रस्ट’ के माध्यम से संचालित होगा।