सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सुमन स्कूलों का शानदार प्रदर्शन, 10वीं बोर्ड में 92.60% रिजल्ट

सूरत में गुजरात बोर्ड की कक्षा 10वीं की परीक्षा में इस वर्ष निजी स्कूलों के साथ-साथ नगर निगम संचालित स्कूलों के विद्यार्थियों ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।

सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सुमन हाई स्कूलों ने वर्ष 2025-26 के SSC बोर्ड परीक्षा परिणाम में 92.60 प्रतिशत का प्रभावशाली रिजल्ट दर्ज कर शिक्षा क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बनाई है।

सूरत नगर निगम द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किए गए सुमन स्कूल आज हजारों विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। लगातार बेहतर परिणामों और आधुनिक शिक्षा पद्धति के कारण इन स्कूलों पर अभिभावकों का भरोसा भी लगातार बढ़ रहा है।

इस वर्ष घोषित परिणामों में सुमन हाई स्कूल-13 (डिंडोली) और सुमन हाई स्कूल-18 (पुणागाम) ने 100 प्रतिशत परिणाम हासिल कर विशेष उपलब्धि दर्ज की है। नगर निगम के विभिन्न सुमन स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों ने A-One ग्रेड में भी उल्लेखनीय सफलता हासिल की। कुल 238 विद्यार्थियों ने A-One ग्रेड प्राप्त कर स्कूलों का नाम रोशन किया।

सूरत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में वर्तमान में 29 सुमन हाई स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। इन स्कूलों में गुजराती सहित छह भाषाओं में शिक्षा दी जाती है। इस वर्ष अलग-अलग माध्यमों का परिणाम भी उत्साहजनक रहा।

माध्यमवार परिणाम इस प्रकार रहे:

गुजराती माध्यम – 91.82%

मराठी माध्यम – 93.71%

हिंदी माध्यम – 99.22%

उड़िया माध्यम – 97.24%

उर्दू माध्यम – 74.83%

अंग्रेजी माध्यम – 87.26%

गौरतलब है कि इस वर्ष गुजरात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कुल परिणाम 83.86 प्रतिशत रहा, जबकि सूरत जिले का परिणाम 86.04 प्रतिशत दर्ज किया गया। ऐसे में सुमन हाई स्कूलों का 92.60 प्रतिशत परिणाम विशेष रूप से सराहनीय माना जा रहा है।

स्कूल प्रशासन और शिक्षकों ने विद्यार्थियों की मेहनत, अभिभावकों के सहयोग और शिक्षकों के समर्पण को इस सफलता का श्रेय देते हुए सभी विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं।