सूरत : माउंट लिटेरा ज़ी स्कूल के छात्रों का अडानी पोर्ट, हजीरा का शैक्षणिक दौरा

सूरत। माउंट लिटेरा ज़ी स्कूल, सूरत के कक्षा 11 एवं 12 के विद्यार्थियों ने 1 मई 2026 को अडानी पोर्ट, हजीरा का शैक्षणिक भ्रमण किया।

इस भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों को पोर्ट संचालन, लॉजिस्टिक्स तथा औद्योगिक संरचना का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त हुआ।

उन्होंने कार्गो हैंडलिंग, जहाज़ों की गतिविधियों एवं आधुनिक तकनीकों को नज़दीक से समझा, जिससे उनकी कक्षा के बाहर की सीख और मजबूत हुई।

माउंट लिटेरा ज़ी स्कूल, सूरत (डांडी रोड) में हम अनुभवात्मक शिक्षा, शैक्षणिक उत्कृष्टता और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। आधुनिक सुविधाएँ, अनुभवी शिक्षक एवं सुरक्षित वातावरण हमारी विशेषता है।