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सूरत : आभार अपनाने से जीवन में आता है सकारात्मक बदलाव: अन्युता मोदी

एसजीसीसीआई लेडीज़ विंग के सेशन में ‘द मैजिक: द पावर ऑफ़ ग्रैटिट्यूड’ पर हुई चर्चा, IIM इंदौर की CFO ने साझा किए अनुभव

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सूरत : आभार अपनाने से जीवन में आता है सकारात्मक बदलाव: अन्युता मोदी

सूरत: सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) की लेडीज़ विंग द्वारा ‘द मैजिक: द पावर ऑफ़ ग्रैटिट्यूड’ विषय पर एक विशेष सेशन का आयोजन किया गया।

यह कार्यक्रम गुरुवार, 23 अप्रैल 2026 को समृद्धि, नानपुरा स्थित सभागार में आयोजित हुआ, जिसमें IIM इंदौर की CFO सुश्री अन्युता मोदी ने मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया।

कार्यक्रम की शुरुआत लेडीज़ विंग की चेयरपर्सन श्रीमती मयूरी मेवावाला के स्वागत भाषण से हुई। उन्होंने कहा कि आज की तेज़ रफ्तार जिंदगी में आभार जैसी सरल लेकिन प्रभावशाली भावना मानसिक शांति और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देती है।

मुख्य वक्ता सुश्री अन्युता मोदी ने अपने संबोधन में बताया कि आभार की भावना व्यक्ति के दृष्टिकोण को बदलने की क्षमता रखती है। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति जीवन की छोटी-बड़ी उपलब्धियों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता है, तो उसका मन अधिक शांत, संतुलित और प्रसन्न रहता है। यह आदत न केवल व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि पेशेवर जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाती है।

उन्होंने आगे कहा कि नियमित रूप से आभार व्यक्त करने से सोच में सकारात्मकता आती है, रिश्ते मजबूत होते हैं और कार्यस्थल का वातावरण भी बेहतर बनता है। उन्होंने उपस्थित सदस्यों को अपने अनुभवों के माध्यम से दैनिक जीवन में ‘ग्रैटिट्यूड’ अपनाने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम के दौरान लेडीज़ विंग की एडवाइजर सुश्री रेशमाबेन मंडलेवाला ने मुख्य वक्ता का परिचय कराया, जबकि वाइस चेयरपर्सन श्रीमती अल्पाबेन मद्रासी ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन सुश्री सीमा मखनिया ने किया।

इस अवसर पर बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित रहे और सेशन को सराहा।

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Tags: Surat SGCCI

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