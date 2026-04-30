आज़ा फ़ैशन्स ने लॉन्च किया ‘ROAR’: Shilpa Shetty Kundra के साथ नई डिज़ाइनर साझेदारी

मुंबई (महाराष्ट्र), 29 अप्रैल: भारत के प्रमुख मल्टी-डिज़ाइनर फ़ैशन रिटेलर Aza Fashions ने हाल ही में अभिनेत्री, उद्यमी और स्टाइल आइकन Shilpa Shetty Kundra के साथ मिलकर ‘ROAR’ नामक एक विशेष, बोल्ड और सशक्त डिज़ाइनर कलेक्शन पेश किया है।

Aza X Shilpa Shetty Kundra कलेक्शन में बारीकी से तैयार किए गए परिधान शामिल हैं, जो साड़ी की आधुनिक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं—जहां परंपरा और नवाचार, तथा शक्ति और सौम्यता का सहज संगम देखने को मिलता है। यह कलेक्शन उन महिलाओं के लिए डिज़ाइन किया गया है जो आत्मविश्वास के साथ अपनी पहचान को अपनाते हुए सबका ध्यान आकर्षित करती हैं। ‘ROAR’ उग्र स्त्रीत्व का उत्सव है।

इस कलेक्शन में प्री-ड्रेप्ड साड़ियां, साड़ी ड्रेप के साथ स्कर्ट-सेट्स, ड्रेप्ड काफ्तान और क्लासिक प्रिंटेड साड़ियां शामिल हैं। कोमलता और शक्ति के संतुलन के साथ, इन डिज़ाइनों में एनिमल और बॉटैनिकल प्रिंट्स के साथ-साथ हस्तशिल्प से सजे हुए विवरण शामिल हैं, जो आधुनिक महिला के लिए इसे परिपूर्ण बनाते हैं। ये परिधान विभिन्न अवसरों के लिए सहजता से उपयुक्त हैं—डेस्टिनेशन वेडिंग्स और कॉकटेल सोरी से लेकर निजी समारोहों और रेड-कार्पेट मौकों तक।

‘ROAR’ की प्रेरणा गहराई से शिल्पा के व्यक्तिगत सौंदर्यबोध और उनकी मां की विरासत से जुड़ी है—जो अपनी अनोखी साड़ी स्टाइलिंग के लिए जानी जाती थीं। वे पारंपरिक कांजीवरम साड़ियों को लाइक्रा ब्लाउज़ के साथ पहनती थीं और अलग-अलग ड्रेपिंग शैलियों के साथ प्रयोग करती थीं। यही प्रयोगशीलता, शालीनता और सशक्तिकरण इस अनूठे डिज़ाइनर सहयोग का सार है।

कलेक्शन के बारे में बताते हुए Shilpa Shetty Kundra ने कहा,

“मेरी मां हमेशा मेरी साड़ी प्रेरणा रही हैं। उन्होंने साड़ियों को साहस, प्रामाणिकता और रचनात्मकता के साथ पहना। Aza के साथ ‘ROAR’ बनाते हुए, मैंने उसी भावना को ऐसे डिज़ाइनों में ढाला है जो हर महिला के लिए सशक्त, ग्लैमरस और पहनने में आसान हैं।”

यह विशेष सहयोग शिल्पा की सहज रचनात्मकता और Aza Fashions की महिलाओं को सशक्त बनाने और फ़ैशन के माध्यम से उनकी अनूठी कहानियों को प्रस्तुत करने की प्रतिबद्धता को एक साथ लाता है।

Aza Fashions की मैनेजिंग डायरेक्टर Devangi Nishar Parekh ने कहा, “आज़ा में हम ऐसे फ़ैशन को क्यूरेट करते हैं जो महिलाओं को आत्मविश्वास और अंदाज़ के साथ खुद को व्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है। ‘ROAR’, हमारा शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के साथ सहयोग, इसी दर्शन को दर्शाता है—

स्टाइलिश, समकालीन और बहुउपयोगी, उन महिलाओं के लिए तैयार किया गया है जो अपनी अलग पहचान बनाने से नहीं डरतीं।”

‘ROAR’ केवल एक कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक आंदोलन है, जो Aza Fashions के मूल मूल्यों को दर्शाता है—आत्मविश्वास का उत्सव, महिलाओं का सशक्तिकरण और नवाचार व शालीनता के माध्यम से लक्ज़री की नई परिभाषा। आकर्षक होने के साथ-साथ आरामदायक सिल्हूट्स इस कलेक्शन को व्यावहारिक और ग्लैमरस बनाते हैं, जिससे महिलाएं स्वतंत्र रूप से चल-फिर सकें, महसूस कर सकें और खुद को व्यक्त कर सकें।

यह कलेक्शन Aza Fashions की वेबसाइट, ऐप और सभी स्टोर्स पर उपलब्ध होगा और लॉन्च के साथ ही वैश्विक स्तर पर सुलभ रहेगा। विश्वभर में शिपिंग और सहज ऑनलाइन शॉपिंग अनुभव के माध्यम से, Aza यह सुनिश्चित करता है कि फ़ैशन-प्रेमी महिलाएं हर जगह इस नए कलेक्शन के जरिए अपनी आंतरिक शक्ति को अभिव्यक्त कर सकें।

यह सहयोग पारंपरिकता और आधुनिकता के संतुलन को दर्शाते हुए भारतीय फ़ैशन में अनूठी आवाज़ों को मंच प्रदान करता है।

कलेक्शन देखने या खरीदारी के लिए विज़िट करें: www.azafashions.com