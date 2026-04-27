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मुंबई की मंडी में अल्फांसो की आवक बढ़ने से कीमतों में भारी गिरावट

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मुंबई की मंडी में अल्फांसो की आवक बढ़ने से कीमतों में भारी गिरावट

मुंबई, 27 अप्रैल (वेब वार्ता)। मुंबई कृषि मंडी में हापुस आम (अल्फांसो) की आवक में जोरदार उछाल आने से इसकी कीमतों में गिरावट आई है, जिससे खरीदारों को बड़ी राहत मिली है।

बाजार से प्राप्त विवरण के अनुसार, हापुस की दैनिक आवक बढ़कर लगभग 70,000 बॉक्स तक पहुंच गई है। मंडी में कोंकण के रत्नागिरी, देवगढ़, सिंधुदुर्ग और रायगढ़ जिलों के साथ-साथ कर्नाटक और अन्य राज्यों से भी भारी मात्रा में आम पहुंच रहे हैं। भारी आवक के चलते क्रेट की कीमतों में कमी आई है।

हापुस आम का जो बॉक्स पहले 2,000 से 5,000 रुपये के बीच बिक रहा था, उसकी कीमत अब गिरकर 1,500 से 3,000 रुपये प्रति बॉक्स रह गई है। आमतौर पर एक बॉक्स में पांच से आठ दर्जन आम होते हैं, जिससे गुणवत्ता और आकार के आधार पर थोक दर लगभग 190 से 600 रुपये प्रति दर्जन हो गई है।

व्यापारियों का कहना है कि वर्तमान में आने वाले लगभग 80 प्रतिशत आम छोटे आकार के हैं, क्योंकि भीषण गर्मी के कारण उन्हें समय से पहले ही तोड़ लिया गया है। मंडी में केवल 20 प्रतिशत आम ही बड़े आकार के उपलब्ध हैं।

फल बाजार के निदेशक संजय पानसरे ने बताया कि थोक और खुदरा दोनों बाजारों में कम कीमत वाले आम निम्न गुणवत्ता के हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले साल हुई बेमौसम बारिश के कारण इस साल आम के उत्पादन में गिरावट आई है।

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Tags: Mumbai Mango Business

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