सोने-चांदी की कीमतों में लगी आग, निवेश में आया जबरदस्त उछाल

नई दिल्ली, 18 अप्रैल (वेब वार्ता)। भारतीय सराफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों ने सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती मांग और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच, भारत में 24 कैरेट सोने का भाव आज 1,55,780 रुपये प्रति 10 ग्राम के उच्च स्तर पर पहुंच गया है।

वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत 1,42,800 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई। कीमती धातुओं के दाम में इस भारी उछाल ने निवेशकों को चौंका दिया है, क्योंकि मांग में कमी के बजाय बाजार में खरीदारी का उत्साह और बढ़ गया है।

सोने के साथ-साथ चांदी ने भी आज एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। औद्योगिक मांग और वैश्विक निवेशकों के रुझान के चलते एक किलो चांदी की कीमत आज 2,75,000 रुपये के पार निकल गई है।

अप्रैल महीने की शुरुआत से अब तक चांदी की कीमतों में करीब 20,000 रुपये प्रति किलो का ऐतिहासिक उछाल देखा गया है। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में चांदी की बढ़ती खपत इसके दामों को नई ऊंचाई पर ले जा रही है, जिससे यह ‘गरीबों का सोना’ अब अमीरों की पहली पसंद बनता जा रहा है।

कीमती धातुओं के दामों में इस बढ़ोतरी का सीधा संबंध अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर की स्थिति और वैश्विक महंगाई से है। डॉलर के मुकाबले रुपये के उतार-चढ़ाव ने भी घरेलू बाजार में कीमतों को प्रभावित किया है।

दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,55,930 रुपये और चेन्नई में 1,56,660 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने का आकर्षण कभी कम नहीं होता, यही वजह है कि महंगाई के इस दौर में भी लोग भौतिक सोने और चांदी में निवेश करना सबसे भरोसेमंद विकल्प मान रहे हैं।