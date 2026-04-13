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शेयर बाजार में अगले हफ्ते कमाई की होगी बौछार

सिटियस ट्रांसनेट और मेहुल टेलीकॉम समेत कई धमाकेदार आईपीओ खुलेंगे, निवेशकों के पास सुनहरा अवसर

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शेयर बाजार में अगले हफ्ते कमाई की होगी बौछार

हैदराबाद, 13 अप्रैल (वेब वार्ता)। भारतीय शेयर बाजार के प्राइमरी मार्केट में अगले सप्ताह जबरदस्त गहमागहमी रहने वाली है। इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम और पावर जैसे प्रमुख क्षेत्रों की कई कंपनियां अपने आईपीओ (IPO) लेकर आ रही हैं।

इनमें सबसे अधिक चर्चा ‘सिटियस ट्रांसनेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट’ की है, जो 1,340 करोड़ रुपये जुटाने के लक्ष्य के साथ 17 अप्रैल को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा।

इसके साथ ही टेलीकॉम सेक्टर की ‘मेहुल टेलीकॉम’ भी इसी दौरान अपना एसएमई आईपीओ पेश करेगी, जिसका प्राइस बैंड 96 से 98 रुपये तय किया गया है।

दोनों ही कंपनियों के शेयरों की लिस्टिंग 24 अप्रैल को होने की संभावना है, जिससे निवेशकों को अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों तरह के लाभ की उम्मीद है।

अगले हफ्ते केवल नए इश्यू ह नहीं, बल्कि पुरानी लिस्टिंग को लेकर भी निवेशकों में उत्साह रहेगा। पावर सेक्टर की दिग्गज कंपनी ‘ओम पावर ट्रांसमिशन’ का 150.06 करोड़ रुपये का आईपीओ आज यानी 13 अप्रैल को बंद हो रहा है, जबकि रियल एस्टेट सेक्टर का ‘प्रॉपशेयर सेलेस्टिया’ (REIT) 16 अप्रैल तक निवेश के लिए खुला रहेगा।

इसके अलावा, जिन निवेशकों ने पूर्व में ‘एमियाक टेक्नोलॉजीज’ और ‘सेफ्टी कंट्रोल्स’ में दांव लगाया था, उनके लिए खुशी की खबर है क्योंकि इन कंपनियों के शेयरों की लिस्टिंग आज बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर होने जा रही है। बाजार में इन नई कंपनियों के प्रवेश से तरलता बढ़ने के आसार हैं।

शेयर बाजार के जानकारों का मानना है कि आईपीओ मार्केट में तेजी के बावजूद निवेशकों को सावधानी बरतनी चाहिए। किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उसके वित्तीय स्वास्थ्य, भविष्य की विकास योजनाओं और बाजार में उसकी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति का विश्लेषण करना अनिवार्य है।

चूंकि बाजार में फिलहाल उतार-चढ़ाव का माहौल बना हुआ है, इसलिए विशेषज्ञों की सलाह है कि निवेशक केवल ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के भरोसे न रहकर कंपनी के फंडामेंटल्स पर ध्यान दें।

किसी भी बड़े निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लेना एक समझदारी भरा कदम होगा ताकि जोखिम को कम किया जा सके।

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Tags: Business Initial Public Offering (IPO)

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