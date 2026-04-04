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रियल्टी गुरुकुल का सफल शुभारंभ

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रियल्टी गुरुकुल का सफल शुभारंभ

इंदौर (मध्य प्रदेश) [भारत], 01 अप्रैल: रियल एस्टेट क्षेत्र में एक नई दिशा और संरचित विकास की पहल करते हुए रियल्टी गुरुकुल, powered by Realty 21, का भव्य शुभारंभ इंदौर में किया गया।

इस अवसर पर शहर के प्रमुख रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स, डेवलपर्स, निवेशक और विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे।

यह आयोजन केवल एक लॉन्च इवेंट नहीं था, बल्कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री को एक संगठित, शिक्षित और प्रोफेशनल दिशा देने की शुरुआत थी।
इस पहल का नेतृत्व कर रहे हैं श्री एच. एस. मेहता, जो इंदौर के रियल एस्टेट क्षेत्र में एक विश्वसनीय और सम्मानित नाम हैं।

उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज के समय में रियल एस्टेट केवल प्रॉपर्टी खरीद-बिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विश्वास, ज्ञान और दीर्घकालिक संबंधों का व्यवसाय बन चुका है।

उन्होंने कहा "रियल्टी गुरुकुल का उद्देश्य रियल एस्टेट इंडस्ट्री में प्रोफेशनलिज़्म, स्ट्रक्चर और एथिक्स को बढ़ावा देना है।"

कार्यक्रम में श्री गुरकरण सिंह मेहता, डायरेक्टर Realty 21 एवं संस्थापक रियल्टी गुरुकुल, ने बताया कि आज के समय में केवल नेटवर्किंग नहीं बल्कि सीखना और सिस्टम के साथ काम करना आवश्यक है।

उन्होंने कहा "रियल्टी गुरुकुल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रोफेशनल्स को सीखने, जुड़ने और आगे बढ़ने का सही वातावरण प्रदान करेगा।"

रियल्टी गुरुकुल के माध्यम से प्रोफेशनल्स को मिलेगा:
* संरचित ट्रेनिंग
* वेरिफाइड प्रोजेक्ट्स
* डेवलपर्स के साथ नेटवर्किंग
* डील क्लोजिंग सपोर्ट
* एथिकल बिज़नेस फ्रेमवर्क
यह प्लेटफॉर्म 10 फाउंडिंग मेंबर्स से शुरू होकर प्रत्येक चैप्टर में 100 मेंबर्स तक विकसित होगा। कार्यक्रम के दौरान फाउंडिंग मेंबर्स का सम्मान किया गया और सदस्यता प्रक्रिया की जानकारी दी गई।

अधिक जानकारी के लिए विजिट करें:
https://www.realtygurukul.com
रियल्टी गुरुकुल के बारे में: यह एक प्रोफेशनल रियल एस्टेट कम्युनिटी है जो शिक्षा, नेटवर्किंग और एथिकल ग्रोथ पर आधारित है।
Realty 21 के बारे में: यह इंदौर की एक अग्रणी रियल एस्टेट कंपनी है जो पारदर्शिता और मेंडेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए जानी जाती है।

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Tags: Business PNN

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