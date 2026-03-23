KELME का भारत में प्रवेश

नई दिल्ली, मार्च 21: वैश्विक परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ब्रांड KELME ने भारत में अपने पहले एक्सपीरिएंशियल स्टोर (नोएडा) और राष्ट्रीय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लॉन्च के साथ भारतीय बाजार में प्रवेश किया है। इसका उद्देश्य देश में तेजी से बढ़ रही प्रतिस्पर्धी और ग्रासरूट स्तर की एथलीट कम्युनिटी को बेहतर परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स गियर उपलब्ध कराना है।

एक्सपीरिएंशियल रिटेल स्टोर और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ भारत में प्रवेश

• इंडोर और आउटडोर खेलों के लिए 150+ प्रतियोगिता-स्तर के उत्पाद लॉन्च, जिनमें उन्नत मॉइस्चर-मैनेजमेंट फैब्रिक और हाई-इंटेंसिटी खेल के लिए इंजीनियर किए गए फुटवियर शामिल

• अगले तीन वर्षों में भारत भर में 70 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स (EBOs) खोलने की योजना

• ‘प्रोजेक्ट 1000’ की घोषणा — भारत भर के उभरते खिलाड़ियों के लिए एक पेशेवर लॉन्चपैड

• भारत की अगली पीढ़ी के ओलंपिक स्तर के खिलाड़ियों को समर्थन देने का लक्ष्य

RSN Sports द्वारा भारत में लाए गए इस ब्रांड का उद्देश्य भारत के स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में मौजूद एक महत्वपूर्ण कमी को दूर करना है- ग्रासरूट स्तर के गंभीर खिलाड़ियों के लिए प्रतियोगिता-स्तर के परफॉर्मेंस गियर की सीमित उपलब्धता।

बाजार में प्रवेश के साथ ही KELME India ने ‘प्रोजेक्ट 1000’ की घोषणा की, जो तीन वर्षों की एक पहल है। इसका उद्देश्य देशभर से 1,000 उभरते खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें प्रोफेशनल-ग्रेड स्पोर्ट्स गियर, मेंटरशिप और संरचित विकास के अवसर प्रदान करना है।

प्रोजेक्ट 1000 के माध्यम से KELME भारत की अगली पीढ़ी के ओलंपिक स्तर के खिलाड़ियों को तैयार करने में योगदान देना चाहता है। यह पहल देशभर के स्पोर्ट्स अकादमियों, क्लबों और कोचों के साथ मिलकर प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों की पहचान करेगी और उन्हें वह संसाधन उपलब्ध कराएगी, जो ग्रासरूट ट्रेनिंग और प्रोफेशनल स्पोर्टिंग इकोसिस्टम के बीच मौजूद अंतर को पाट सके। चयनित खिलाड़ियों को KELME के अंतरराष्ट्रीय ट्रेनिंग वातावरण और प्रोडक्ट डेवलपमेंट सुविधाओं का अनुभव भी मिल सकता है।

शिव कुमार शर्मा, निदेशक, KELME India, ने कहा, “भारत के खेल बाजार में हमें एक स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। कई ब्रांड लाइफस्टाइल और एथलीजर सेगमेंट पर अधिक ध्यान देते हैं, जबकि गंभीर खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के स्तर का परफॉर्मेंस गियर आसानी से नहीं मिल पाता। KELME का फोकस हमेशा मैच-इंटेंसिटी के अनुरूप इंजीनियर किए गए स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स बनाने पर रहा है, और हमारा मानना है कि भारतीय खिलाड़ियों को भी उसी स्तर के परफॉर्मेंस उपकरण उपलब्ध होने चाहिए।”

रंजीत सिंह, निदेशक, KELME India, ने कहा, “अक्सर कहा जाता है कि वही देश आगे बढ़ते हैं, जिनके खेल आगे बढ़ते हैं। इसी विश्वास के साथ RSN Sports ने KELME को भारत में लाया है। हमारा उद्देश्य केवल एक अंतरराष्ट्रीय ब्रांड को लॉन्च करना नहीं, बल्कि भारत के विकसित होते खेल इकोसिस्टम में सार्थक योगदान देना है।”

भारत का एक्टिववियर और परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स गियर बाजार तेजी से विस्तार कर रहा है। फिटनेस के प्रति बढ़ती जागरूकता और संगठित खेलों में बढ़ती भागीदारी के कारण इस क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है।

उद्योग के अनुमान के अनुसार, 2024 में यह बाजार लगभग 11 से 15 अरब डॉलर का था, जो वैश्विक एक्टिववियर बाजार का करीब 3.7% है। अनुमान है कि यह बाजार 2030 तक लगभग 30 अरब डॉलर (₹2.5–2.7 लाख करोड़) तक पहुँच जाएगा, जिसकी वार्षिक वृद्धि दर 12% से अधिक रहने की संभावना है।

इसी के साथ फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल और अन्य खेलों में ग्रासरूट स्तर पर भागीदारी लगातार बढ़ रही है, जिससे प्रतियोगिता-स्तर के परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स उपकरणों की मांग भी बढ़ रही है।

अनुराग सिंह, सीईओ, KELME India, ने कहा, “आज खेल केवल मैदान तक सीमित नहीं रहा है। भारत का खेल इकोसिस्टम तेजी से विकसित हो रहा है और ग्रासरूट स्तर पर गंभीरता से प्रशिक्षण लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या बढ़ रही है। जैसे-जैसे भागीदारी बढ़ रही है, वैसे-वैसे प्रतियोगिता के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए परफॉर्मेंस गियर की आवश्यकता भी स्पष्ट रूप से सामने आ रही है।

हमारा लक्ष्य तकनीकी रूप से उन्नत स्पोर्ट्स उत्पादों के माध्यम से खिलाड़ियों, अकादमियों और संस्थानों को समर्थन देना है।” उन्होंने आगे कहा, “हम अपने हाई-परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स गियर के साथ एक परफॉर्मेंस एक्टिववियर रेंज भी पेश कर रहे हैं, जो हम सभी के भीतर मौजूद एथलीट से प्रेरित है और सक्रिय जीवनशैली की संस्कृति को प्रोत्साहित करती है।”

63 से अधिक वर्षों की प्रोडक्ट डेवलपमेंट विरासत के साथ, KELME ने पेशेवर लीगों और स्पोर्ट्स संस्थानों में इस्तेमाल होने वाले इंजीनियरिंग-आधारित परफॉर्मेंस गियर के लिए अपनी वैश्विक पहचान बनाई है।

भारत में लॉन्च के साथ, KELME फुटबॉल, फुटसल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन और अन्य इंडोर-आउटडोर खेलों के लिए 150 से अधिक परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स लेकर आया है। इस पोर्टफोलियो में हल्के परफॉर्मेंस फैब्रिक, उन्नत मॉइस्चर-मैनेजमेंट तकनीक और हाई-इंटेंसिटी खेल के दौरान बेहतर ग्रिप और बायोमैकेनिकल स्थिरता देने के लिए डिज़ाइन किए गए फुटवियर शामिल हैं।

अगले तीन वर्षों में KELME भारत भर में स्थानीय फ्रेंचाइज़ी साझेदारों के साथ रणनीतिक सहयोग के माध्यम से 70 रिटेल ईबीओ (एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट) का नेटवर्क स्थापित करने की योजना बना रहा है।

जैसे-जैसे भारत का खेल परिदृश्य क्रिकेट से आगे बढ़ते हुए कई खेलों में विस्तार कर रहा है और ग्रासरूट स्तर पर भागीदारी तेज़ी से बढ़ रही है, प्रतियोगिता-स्तर के परफॉर्मेंस गियर की मांग में भी उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अपने उत्पादों और प्रोजेक्ट 1000 जैसी पहलों के माध्यम से KELME भारत में खिलाड़ियों, अकादमियों और खेल संस्थानों के लिए एक दीर्घकालिक परफॉर्मेंस पार्टनर बनने का लक्ष्य रखता है।

About KELME - Leave Your Mark

स्पेन में स्थापित KELME एक वैश्विक स्पोर्ट्सवियर ब्रांड है, जिसे परफॉर्मेंस स्पोर्ट्सवियर, फुटवियर और टीम किट्स के क्षेत्र में 63 से अधिक वर्षों की विरासत प्राप्त है।

ब्रांड की मजबूत उपस्थिति फुटबॉल, फुटसल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन और अन्य प्रतिस्पर्धी खेलों में रही है, और यह दुनिया भर के कई पेशेवर क्लबों और स्पोर्ट्स संस्थानों के साथ साझेदारी कर चुका है।

वर्षों के दौरान KELME प्रमुख फुटबॉल प्लेटफॉर्म्स से जुड़ा रहा है, जिसमें Real Madrid के साथ साझेदारी, कई La Liga टीमों की स्पॉन्सरशिप और दुनिया की सबसे बड़ी पेशेवर फुटसल प्रतियोगिता LNFS Futsal League का आधिकारिक तकनीकी प्रायोजक होना शामिल है।

KELME टीमवियर, परफॉर्मेंस फुटवियर और लाइफस्टाइल अपैरल की विस्तृत रेंज प्रदान करता है, जो पेशेवर खिलाड़ियों के साथ-साथ शहरी उपभोक्ताओं की जरूरतों को भी पूरा करती है।

भारत में प्रवेश के साथ, KELME दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते स्पोर्ट्स बाजारों में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के साथ-साथ देश के विकसित होते खेल और सक्रिय जीवनशैली इकोसिस्टम को समर्थन देने का लक्ष्य रखता है।