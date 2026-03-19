कॉर्पोरेट कनेक्शन्स इंडिया आयोजित करेगा बिग हेयरी ऑडेशियस फोरम (BHAF)

सूरत, 10 मार्च 2026: कॉर्पोरेट कनेक्शन्स इंडिया अपने प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम बिग हेयरी ऑडेशियस फोरम (BHAF) का आयोजन सूरत में 13 और 14 मार्च 2026 को सूरत मैरियट होटल में करेगा।

इस दो दिवसीय कार्यक्रम में देशभर के सफल उद्यमी, संस्थापक और बिज़नेस लीडर्स एकत्र होकर उच्चस्तरीय चर्चाओं, रणनीतिक नेटवर्किंग और नेतृत्व से जुड़े विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।

बिग हेयरी ऑडेशियस फोरम कॉर्पोरेट कनेक्शन्स समुदाय का राष्ट्रीय मंच है, जहाँ भारत के विभिन्न शहरों से सदस्य एक ही छत के नीचे एकत्र होकर व्यवसाय विकास, नेतृत्व और उद्यमिता के भविष्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक संवाद करते हैं।

एक केंद्रित बिज़नेस कॉन्क्लेव के रूप में तैयार किया गया यह मंच नेताओं को अपने दैनिक व्यावसायिक कार्यों से कुछ समय निकालकर उन बड़े विचारों पर विचार करने का अवसर देता है जो उद्योगों, अर्थव्यवस्थाओं और आने वाली पीढ़ी की उद्यमिता को दिशा देते हैं।

कॉर्पोरेट कनेक्शन्स को एक विशिष्ट और केवल निमंत्रण आधारित बिज़नेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के रूप में व्यापक रूप से जाना जाता है, जो गंभीर उद्यमियों और निर्णय लेने वाले बिज़नेस लीडर्स को एक साथ लाता है।

यह संगठन उन व्यवसायिक नेताओं को जोड़ता है जो भरोसेमंद संबंधों, रणनीतिक सहयोग और समान स्तर पर कार्यरत उद्यमियों के साथ अनुभवों के आदान-प्रदान को महत्व देते हैं।

वर्षों के दौरान कॉर्पोरेट कनेक्शन्स इंडिया वैश्विक नेटवर्क का सबसे बड़ा क्षेत्र बन चुका है, जहाँ 24 शहरों में लगभग 1000 प्रभावशाली बिज़नेस लीडर्स सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं।

यह मंच अपनी चयनित और आमंत्रण आधारित सदस्यता प्रणाली पर गर्व करता है, जिससे समुदाय के भीतर होने वाली चर्चाओं, संबंधों और अवसरों की गुणवत्ता सुनिश्चित होती है।

इस समुदाय के सदस्य विभिन्न उद्योगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें स्थापित मल्टी-मिलियन डॉलर कंपनियों से लेकर तेजी से विकसित हो रहे उद्यम शामिल हैं। सभी सदस्य उत्कृष्टता, ईमानदारी और दीर्घकालिक मूल्य निर्माण के साझा उद्देश्य से जुड़े हुए हैं।

बिग हेयरी ऑडेशियस फोरम (BHAF) इस शक्तिशाली नेटवर्क का संगम है। दो दिनों के दौरान सदस्य विशेष सत्रों, नेतृत्व संवादों और नेटवर्किंग गतिविधियों में भाग लेंगे, जो सहयोग को बढ़ावा देने और नए व्यावसायिक अवसरों को खोलने के उद्देश्य से आयोजित किए गए हैं।

देश के कुछ सबसे सफल उद्यमियों की उपस्थिति में यह मंच नेताओं को विचारों का आदान-प्रदान करने, रणनीतिक साझेदारियाँ बनाने और भविष्य के व्यवसाय को आकार देने वाले साहसिक विचारों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करता है।

कॉर्पोरेट कनेक्शन्स सूरत, जो देश के सबसे सक्रिय क्षेत्रों में से एक है, यहाँ 120 से अधिक सफल उद्यमियों और बिज़नेस लीडर्स का मजबूत समुदाय मौजूद है। यह क्षेत्र एक प्रभावशाली मंच के रूप में विकसित हुआ है, जहाँ सदस्य एक-दूसरे के व्यवसाय को बढ़ाने, ज्ञान साझा करने और अनुभवों से सीखने में सक्रिय रूप से सहयोग करते हैं।

इस फोरम में प्रतिष्ठित मुख्य अतिथियों और प्रसिद्ध उद्योग जगत के नेताओं की उपस्थिति भी रहेगी, जिनमें शामिल हैं:

मुख्य अतिथि

श्री हर्ष संघवी, माननीय गृह राज्य मंत्री, गुजरात सरकार

श्री सी. आर. पाटिल, माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, भारत सरकार

प्रमुख वक्ता

श्री हितेश दोशी, चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर, वारी ग्रुप

श्री अमित जैन, सह-संस्थापक एवं सीईओ, कारदेखो ग्रुप

श्री रविकांत, पूर्व प्रबंध निदेशक, टाटा मोटर्स

श्री रमेश अग्रवाल, संस्थापक एवं चेयरमैन, अग्रवाल मूवर्स एंड पैकर्स

श्री दीपक सांघवी, मैनेजिंग डायरेक्टर, नाइलॉन्स एंटरप्राइजेज

श्री ऋषिकेश एस.आर., सह-संस्थापक, रैपिडो

श्री विकास नाहर, संस्थापक, हैप्पिलो

सुश्री वैशाली वागले, संस्थापक एवं सीईओ, ज़ेनेस्से

श्री अर्जुन कपूर, अभिनेता

इस अवसर पर गौरव वी. के. सिंहवी, नेशनल डायरेक्टर- कॉर्पोरेट कनेक्शन्स इंडिया। श्रीलंका। नेपाल, ने कहाः

"बिग हेयरी ऑडेशियस फोरम कॉर्पोरेट कनेक्शन्स समुदाय की महत्वाकांक्षी उद्यमिता की भावना को दर्शाता है। यह केवल नेटवर्किंग का मंच नहीं है, बल्कि वह स्थान है जहाँ सफल बिज़नेस लीडर्स विकास, नेतृत्व और उद्यमिता के भविष्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा करते हैं। जैसे-जैसे हमारा समुदाय पूरे भारत में विस्तार कर रहा है, BHAF जैसे मंच आपसी विश्वास, सहयोग और संबंधों को मजबूत बनाते हैं, जिससे उद्यमियों को अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने और स्थायी प्रभाव बनाने में मदद मिलती है।"

यश वसंत, नेशनल डायरेक्टर कॉर्पोरेट कनेक्शन्स इंडिया। श्रीलंका। नेपाल, ने कहा:

"कॉर्पोरेट कनेक्शन्स का उद्देश्य हमेशा गंभीर उद्यमियों के बीच भरोसेमंद संबंध बनाना रहा है। बिग हेयरी ऑडेशियस फोरम देश के सबसे सफल बिज़नेस लीडर्स को एक साथ लाता है, जहाँ विचारों का आदान-प्रदान होता है, नए सहयोग बनते हैं और नेता एक-दूसरे की यात्राओं से सीखते हैं। कॉर्पोरेट कनेक्शन्स सूरत जैसे समुदाय, जहाँ 120 से अधिक सफल उद्यमी एक-दूसरे की प्रगति में सहयोग करते हैं, इस मंच की वास्तविक शक्ति और उद्देश्य को दशति हैं।"

कॉर्पोरेट कनेक्शन्स इंडिया के निरंतर विस्तार के साथ बिग हेयरी ऑडेशियस फोरम महत्वाकांक्षा, सहयोग और भारत के उद्यमी नेतृत्व की सामूहिक शक्ति का उत्सव बन गया है।