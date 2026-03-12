लोकतेज WhatsApp channel
आयुर्वेद के क्षेत्र मेंउ पलब्धि: डॉ. मुकेश शारदा को Guinness World Records से मान्यता

डॉ. मुकेश शारदा आर्थराइटिस के उपचार में अपनी गहन आयुर्वेदिक विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं।

नई दिल्ली, मार्च 12:डॉ. मुकेश शारदा आर्थराइटिस के उपचार में अपनी गहन आयुर्वेदिक विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा के क्षेत्र में लंबे समय से कार्य कर रहे डॉ. मुकेश शारदा को Guinness World Records द्वारा मान्यता प्रदान की गई है।

यह उपलब्धि न केवल उनके व्यक्तिगत प्रयासों का परिणाम है, बल्कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। इस सम्मान ने आयुर्वेद के प्रति लोगों के बढ़ते विश्वास और जागरूकता को भी दर्शाया है।

डॉ. मुकेश शारदा द्वारा स्थापितDr. Sharda Ayurvedaसंस्थान पिछले कई वर्षों से आयुर्वेदिक उपचार के माध्यम से मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहा है। संस्थान में पारंपरिक आयुर्वेदिक सिद्धांतों और आधुनिक स्वास्थ्य समझ को ध्यान में रखते हुए उपचार पद्धतियों को अपनाया जाता है।

संस्थान विशेष रूप से रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी जटिल बीमारी के आयुर्वेदिक उपचार के लिए जाना जाता है, जहां मरीजों को प्राकृतिक चिकित्सा और जीवनशैली में सुधार के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ देने का प्रयास किया जाता है।

संस्थान की विभिन्न शाखाएं उत्तर भारत के कई प्रमुख शहरों में संचालित हैं। इन शाखाओं में प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं। भारत के अलग-अलग राज्यों के अलावा विदेशों से भी कई मरीज यहां आयुर्वेदिक उपचार प्राप्त करने के लिए आते हैं।

कई मरीजों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया है कि आयुर्वेदिक उपचार और चिकित्सकीय मार्गदर्शन से उन्हें स्वास्थ्य में सकारात्मक सुधार महसूस हुआ है।

इस उपलब्धि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से आए लगभग 1224 लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आयुर्वेद के प्रति जागरूकता बढ़ाना और लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के महत्व से अवगत कराना था।

कार्यक्रम के दौरान कई मरीजों और अतिथियों ने अपने अनुभव साझा किए और संस्थान द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की सराहना की।

कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान डॉ. मुकेश शारदा ने कहा कि यह सम्मान आयुर्वेद के प्रति लोगों के बढ़ते विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद भारत की प्राचीन और समृद्ध चिकित्सा परंपरा है, जिसे आज के समय में भी लोगों तक प्रभावी रूप से पहुंचाने की आवश्यकता है।

उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में उनका प्रयास रहेगा कि आयुर्वेद के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिले और समाज में प्राकृतिक उपचार के प्रति जागरूकता बढ़े।

