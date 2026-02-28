1-OAK का UP में Mega Investment! अमृतांशु रॉय की CM योगी से मुलाकात; ₹3000 करोड़ का निवेश होगा

लखनऊ (उत्तर प्रदेश), फरवरी 28: उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को बड़ा प्रोत्साहन मिलने जा रहा है। रियल एस्टेट डेवलपर 1-OAK ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार के साथ ₹3000 करोड़ के निवेश के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

यह समझौता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक सिंगापुर दौरे के दौरान हुआ, जहां उनकी मुलाकात 1-OAK के प्रबंध निदेशक (MD) अमृतांशु रॉय से हुई।

अमृतांशु रॉय सिंगापुर स्थित Greenfield Advisory के मुख्य परिचालन अधिकारी (COO) भी हैं, जो 1-OAK की मूल कंपनी है। Greenfield Advisory वैश्विक स्तर पर निवेश, एसेट मैनेजमेंट और रियल एस्टेट विकास से जुड़ी गतिविधियों का संचालन करती है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक की जानकारी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से साझा करते हुए इसे एक “productive meeting” बताया।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में उच्च-विकास क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं को लेकर MoU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर, उभरते उद्योगों और दीर्घकालिक पूंजी निवेश पर विस्तार से चर्चा हुई, जिससे राज्य के तेजी से बढ़ते आर्थिक परिदृश्य को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।

इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट पर फोकस

₹3000 करोड़ का यह निवेश राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटैलिटी, आवासीय और वाणिज्यिक रियल एस्टेट परियोजनाओं के विकास पर केंद्रित होगा। पहले चरण में प्रयागराज, लखनऊ और बरेली में लगभग 250 कमरों वाले तीन 5-स्टार होटल विकसित करने की योजना है। ये होटल व्यापक शहरी विकास और आधुनिक आतिथ्य अवसंरचना को बढ़ावा देने की रणनीति का हिस्सा होंगे।

लखनऊ और बरेली में पहले से मजबूत उपस्थिति

1-OAK की उत्तर प्रदेश में पहले से महत्वपूर्ण उपस्थिति है। लखनऊ में कंपनी दो प्रीमियम आवासीय परियोजनाएं — Atmos और Natura — पूरी कर चुकी है, जबकि Eden@1 वर्तमान में निर्माणाधीन है।

बरेली में कंपनी ने हाल ही में अपना क्षेत्रीय कार्यालय शुरू किया है। यहां कंपनी तीन प्रमुख परियोजनाओं की योजना बना रही है, जिनमें नैनीताल–पीलीभीत रोड के पास ग्रुप हाउसिंग और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, अहलादपुर में एक टाउनशिप और पीलीभीत रोड के निकट एक अन्य आवासीय परियोजना शामिल है।

1-OAK MD अमृतांशु रॉय का बयान

MoU पर हस्ताक्षर के बाद 1-OAK के MD अमृतांशु रॉय ने कहा, “उत्तर प्रदेश तेजी से विकास कर रहा है। ₹3000 करोड़ का यह निवेश राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास में हमारे दीर्घकालिक विश्वास को दर्शाता है। हम चरणबद्ध और संतुलित तरीके से हॉस्पिटैलिटी, आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाओं का विकास करेंगे, जिससे राज्य के आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा।”

उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं को आवश्यक सरकारी स्वीकृतियों के बाद चरणों में शुरू किया जाएगा।

देश और विदेश में विस्तार की योजना

उत्तर प्रदेश के अलावा, 1-OAK तिरुवनंतपुरम (केरल), अंबाला (हरियाणा) और नागपुर (महाराष्ट्र) जैसे शहरों में भी अपने विस्तार की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

वैश्विक स्तर पर, 1-OAK की मूल कंपनी Greenfield Advisory सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में निवेश और विकास परियोजनाओं में सक्रिय है। इसी अंतरराष्ट्रीय अनुभव और विशेषज्ञता के साथ 1-OAK भारत में अपने रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो को तेजी से विस्तार दे रहा है।

मुख्यमंत्री के सिंगापुर दौरे के दौरान हुआ यह ₹3000 करोड़ का MoU उत्तर प्रदेश के लिए प्रमुख निवेश समझौतों में से एक माना जा रहा है, जिससे राज्य में शहरी विकास, रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों को महत्वपूर्ण गति मिलने की उम्मीद है।