सूरत : AM/NS Indiaने विश्वस्तरीय ब्रांडेड उत्पाद Vibrance और Optima के साथ अपनी वैल्यू-एडेड स्टील श्रृंखला का विस्तार किया

हजीरा-सूरत, गुजरात, फरवरी 16, 2026: आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया (AM/NS India) ने आज अपने वैल्यू-एडेड स्टील पोर्टफोलियो को और मजबूत करते हुए AM/NS Vibrance और AM/NS Optima नामक दो विश्वस्तरीय, प्रीमियम ब्रांडेड स्टील समाधान लॉन्च किए।

ये दोनों उत्पाद विशेष रूप से घरेलू उपकरण और औद्योगिक विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत Original Equipment Manufacturers (OEMs) की बढ़ती डिज़ाइन-आधारित आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकसित किए गए हैं।

आज बाजार में ऐसे स्टील की मांग बढ़ रही है जो सतह की निरंतर समान गुणवत्ता, सटीक मापदंड और बड़े पैमाने पर विश्वसनीय प्रदर्शन प्रदान करे। इस परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए AM/NS India ने अपने वैल्यू-एडेड पोर्टफोलियो में ऐसे ब्रांडेड उत्पाद शामिल किए हैं जो आयात पर निर्भरता कम करते हैं और अंतरराष्ट्रीय मानकों की प्रीमियम गुणवत्ता देश के भीतर ही उपलब्ध कराते हैं।

ये दोनों नए कोटेड उत्पाद अब कंपनी की वैल्यू-एडेड श्रृंखला का हिस्सा हैं, जिसमें Optigal®, Magnelis®, Optigal® Prime और Optigal® Pinnacle जैसे अन्य उत्पाद शामिल हैं, जिन्हें विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए गुणवत्ता, कार्यक्षमता और टिकाऊ उत्पादन के लिए मान्यता प्राप्त है।

श्री रंजन धर, डायरेक्टर एवं वाइस प्रेसिडेंट – सेल्स एंड मार्केटिंग, आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया (AM/NS India) ने कहा: “सटीक उत्पादन करने और ब्रांड की निरंतर गुणवत्ता पर ध्यान देने वाली OEM कंपनियों के लिए कच्चे माल का चयन उत्पादकता, लागत और दीर्घकालिक प्रदर्शन पर सीधा प्रभाव डालता है।

इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए AM/NS Vibrance और AM/NS Optima का समावेश हमारी ब्रांडेड स्टील श्रृंखला को और सशक्त बनाता है और OEM कंपनियों को अधिक उत्पादकता तथा मूल्य सृजन में सहायता करता है।

ये दोनों कोटेड स्टील उत्पाद हमें नवाचार और उच्च गुणवत्ता वाले स्टील समाधान प्रदान करने वाले पसंदीदा भागीदार के रूप में और मजबूत बनाते हैं तथा हमारे उद्देश्य ‘Smarter Steels, Brighter Futures’ के अनुरूप हैं। विश्वस्तरीय वैल्यू-एडेड स्टील अब देश में ही उपलब्ध होने से हम ‘Make in India’ और आत्मनिर्भरता अभियान को मजबूत समर्थन दे रहे हैं, साथ ही अपने ग्राहकों को घरेलू और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़त दिलाने में सहयोग कर रहे हैं।”

AM/NS Vibrance – प्रीमियम कलर-कोटेड स्टील

AM/NS Vibrance घरेलू उपकरण निर्माताओं के लिए एक प्रीमियम कलर-कोटेड स्टील समाधान है, जिसमें मजबूती, सटीकता और उत्कृष्ट सतही सौंदर्य का संयोजन है। आज उपकरण केवल उपयोग की वस्तु नहीं, बल्कि घर और व्यावसायिक स्थानों के डिज़ाइन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं।

इसलिए निर्माताओं को ऐसे मटेरियल की आवश्यकता होती है जिसमें समान रंग, नियंत्रित चमक, आकर्षक फिनिश, टिकाऊपन और सुगम उत्पादन प्रक्रिया संभव हो। AM/NS Vibrance उन्नत कोटिंग तकनीक से सटीक रूप से तैयार स्टील पर आधारित है, जो उत्पादन से लेकर अंतिम उपयोग तक विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित करता है।रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन और वॉटर डिस्पेंसर सहित विभिन्न उपकरणों में इसका उपयोग किया जा सकता है।

AM/NS Optima – ट्रू ज़ीरो-स्पैंगल गैल्वनाइज्ड स्टील

AM/NS Optima भारत के सबसे प्रीमियम True Zero-Spangle Galvanised Steel उत्पादों में से एक है। पारंपरिक गैल्वनाइज्ड स्टील की तुलना में यह अधिक समान और नियंत्रित सतही गुणवत्ता प्रदान करता है, जिससे निर्माता अधिक स्वच्छ और एकसमान फिनिश प्राप्त कर सकते हैं।

सटीक रूप से तैयार समान मोटाई वाले स्टील और नियंत्रित सतह गुणवत्ता के कारण AM/NS Optima आसानी से मोड़ा जा सकता है, एकसमान दृश्य रूप प्रदान करता है और बड़े पैमाने के उत्पादन में भी निरंतर विश्वसनीय प्रदर्शन करता है।

यह एसी के आउटडोर यूनिट्स, पैनल्स और क्लीनरूम निर्माण सहित विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है।भारत का उपभोक्ता बाजार वित्तीय वर्ष 2027 तक विश्व का चौथा सबसे बड़ा बाजार बनने की संभावना है और यह तेजी से प्रीमियम श्रेणी की ओर बढ़ रहा है। उपभोक्ता अब आकर्षक फिनिश और डिज़ाइन-आधारित उपकरणों की बढ़ती मांग दिखा रहे हैं।

भारत में कोटेड स्टील की वार्षिक मांग वर्तमान में लगभग 11.1 मिलियन टन आंकी गई है और आने वाले वर्षों में इसमें 8 से 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की संभावना है। विशेष रूप से घरेलू उपकरण क्षेत्र में कोटेड स्टील का उपयोग प्रतिवर्ष लगभग 10 प्रतिशत बढ़ रहा है, जिसे बढ़ती आय, तीव्र शहरीकरण, प्रीमियम उत्पादों की मांग और PLI योजना जैसी राष्ट्रीय पहलों से प्रोत्साहन मिल रहा है।

औद्योगिक क्षेत्र में कोटेड स्टील की मांग वर्ष 2030 तक 8 से 12 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ने की संभावना है, जिसे PLI, आत्मनिर्भरता पहल और ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा इंजीनियरिंग क्षेत्रों के विस्तार का समर्थन प्राप्त है।

इस प्रकार घरेलू उपकरण और औद्योगिक दोनों क्षेत्र भारत की दीर्घकालिक विनिर्माण वृद्धि में कोटेड स्टील के रणनीतिक महत्व को सुदृढ़ करते हैं और देश की उत्पादन क्षमता को आगे बढ़ाने में उच्च गुणवत्ता वाले वैल्यू-एडेड स्टील की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हैं।