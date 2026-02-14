सूरत : छोटे व्यापारियों को राहत देने की मांग तेज, बिज़नेस टैक्स और बढ़ी फीस पर उठी आवाज

छोटे व्यापारियों को राहत देने की मांग को लेकर व्यापारिक संगठनों ने एक बार फिर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) गुजरात के चेयरमैन प्रमोद भगत ने कहा कि पिछले सात वर्षों से व्यापारी बिज़नेस टैक्स समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब जीएसटी लागू किया गया था, तब केंद्र सरकार ने अन्य टैक्स समाप्त करने की बात कही थी, लेकिन गुजरात में अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

उन्होंने कहा कि जब नरेंद्रभाई मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब व्यापारियों को राहत देने के लिए ज़कात कर समाप्त किया गया था और वर्ष 2019 में छोटे व्यापारियों को क्लर्क के रेट से भी छूट दी गई थी। ऐसे में व्यापारियों को उम्मीद है कि सरकार प्रोफेशनल टैक्स समाप्त कर छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देगी।

प्रमोद भगत ने 9 फरवरी 2026 को वेट्स एंड मेजर्स विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने बताया कि इस नोटिफिकेशन के तहत 1 मिलीग्राम से लेकर वेब्रिज तक सभी वेटिंग स्केल की वार्षिक नवीनीकरण फीस बढ़ा दी गई है, जिससे छोटे व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा।

उन्होंने सरकार से विनम्र अपील की कि इस नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए और छोटे व्यापारियों को राहत प्रदान की जाए। व्यापारिक संगठनों का कहना है कि बढ़ी हुई फीस और करों के कारण छोटे व्यवसायों के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।