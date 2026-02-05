लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : अंतरराष्ट्रीय उद्योगपति सुखदेव जांगिड़ का सूरत सुथार समाज में भव्य स्वागत

राजस्थान विश्वकर्मा मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में युवाओं को समाज और राष्ट्र निर्माण का दिया संदेश

On
सूरत : अंतरराष्ट्रीय उद्योगपति सुखदेव जांगिड़ का सूरत सुथार समाज में भव्य स्वागत

सूरत। अंतरराष्ट्रीय उद्योगपति और भामाशाह सुखदेव जांगिड़ (लंदन) का सूरत आगमन पर सूरत सुथार समाज द्वारा भव्य स्वागत किया गया। यह सम्मान समारोह 4 फरवरी को राजस्थान विश्वकर्मा मंदिर, भटार, सूरत में आयोजित किया गया, जिसमें समाज के गणमान्य लोगों और संतों की गरिमामयी उपस्थिति रही।

सुखदेव जांगिड़ विश्व के कई देशों में सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना कारोबार संचालित कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने राजस्थान सरकार के साथ 60,000 करोड़ रुपये का MOU किया है, जिसके चलते वे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए हैं। इसी उपलब्धि के बाद उनके सूरत आगमन पर समाज द्वारा उनका सम्मान किया गया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुखदेव जांगिड़ ने विशेष रूप से युवाओं को आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग शिक्षा, उद्यमिता और सेवा के माध्यम से समाज और राष्ट्र को मजबूत बना सकता है। उन्होंने समाज के विकास में एकजुटता, संस्कार और आधुनिक सोच के संतुलन पर भी जोर दिया। 

इस अवसर पर संत सानिध्य में सत श्रीजी महाराज, कैलाशजी, हाकिम, श्यामजी राठी, दिनेशजी पुरोहित, प्रदीपजी माकड़ और श्रवण धामू सहित अन्य वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। सभी ने सुखदेव जांगिड़ के सामाजिक योगदान, उद्योग क्षेत्र में उपलब्धियों और समाज के प्रति उनके समर्पण की सराहना की।

कार्यक्रम के अंत में समाज के पदाधिकारियों ने सुखदेव जांगिड़ का सम्मान कर उन्हें शुभकामनाएं दीं और भविष्य में भी समाज व राष्ट्रहित में उनके योगदान की कामना की।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

सूरत : आईएसपीएल सीजन 3: दिलीप बिंजवा के दमदार प्रदर्शन से श्रीनगर के वीर ने फाल्कन राइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पहली जीत दर्ज की

सूरत : आईएसपीएल सीजन 3: दिलीप बिंजवा के दमदार प्रदर्शन से श्रीनगर के वीर ने फाल्कन राइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पहली जीत दर्ज की

सूरत : भीमराड–डिंडोली को जोड़ने वाला 34 करोड़ का फ्लाईओवर ब्रिज शुरू

सूरत : भीमराड–डिंडोली को जोड़ने वाला 34 करोड़ का फ्लाईओवर ब्रिज शुरू

सूरत : संप्रति फाउंडेशन द्वारा आयोजित निःशुल्क AI कार्यशाला का समापन समारोह संपन्न

सूरत : संप्रति फाउंडेशन द्वारा आयोजित निःशुल्क AI कार्यशाला का समापन समारोह संपन्न

सूरत : मृत्यु के बाद भी 'अमर' हुईं रीताबेन; अंगदान से 5 लोगों को मिला नया जीवन

सूरत : मृत्यु के बाद भी 'अमर' हुईं रीताबेन; अंगदान से 5 लोगों को मिला नया जीवन