सूरत : भगवान महावीर कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट के MBA छात्रों का हरि कृष्णा एक्सपोर्ट्स में इंडस्ट्रियल विज़िट

सूरत : भगवान महावीर कॉलेज ऑफ़ मैनेजमेंट (BMCM) के ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट सेल के माध्यम से MBA सेमेस्टर–II के 40 विद्यार्थियों के लिए 23 जनवरी 2026 को हरि कृष्णा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, इच्छापुर (सूरत) में एक शैक्षणिक इंडस्ट्रियल विज़िट का आयोजन किया गया।

इस विज़िट का समन्वय असिस्टेंट प्रोफेसर एवं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर श्रीमती नेहल चोरावाला ने कॉलेज की डायरेक्टर-इन-चार्ज डॉ. श्वेता कुमार के मार्गदर्शन में किया। औद्योगिक भ्रमण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को डायमंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का प्रत्यक्ष और व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना था।

विज़िट के दौरान कंपनी के विशेषज्ञों ने डायमंड मैन्युफैक्चरिंग की पूरी प्रक्रिया—जिसमें प्लानिंग, कटिंग, शेपिंग और पॉलिशिंग शामिल है—को विस्तारपूर्वक समझाया। साथ ही, छात्रों को डायमंड इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट ऑपरेशंस और ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स की भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।

यह इंडस्ट्रियल विज़िट विद्यार्थियों के लिए कक्षा में प्राप्त सैद्धांतिक ज्ञान को वास्तविक औद्योगिक वातावरण से जोड़ने का एक प्रभावी माध्यम बनी, जिससे उनके करियर दृष्टिकोण और व्यावसायिक समझ को नई दिशा मिली।