सूरत : रत्नमाला–गजेरा जंक्शन पर 4-लेन फ्लाईओवर का उद्घाटन, अमरोली–कटारगाम को मिली ट्रैफिक से बड़ी राहत

सूरत : सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए रत्नमाला जंक्शन और गजेरा जंक्शन पर ई.पी.सी. पद्धति से निर्मित 4-लेन फ्लाईओवर ब्रिज का उद्घाटन किया गया।

कंसानगर से अमरोली की ओर बनाए गए इस फ्लाईओवर और कंसानगर–कटारगाम की ओर एक तरफ़ा 2-लेन ब्रिज का उद्घाटन आज विधिवत रूप से संपन्न हुआ।

इस अवसर पर भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय के माननीय केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल और सूरत के माननीय मेयर दक्षेश मावाणी विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में शहर के अनेक जनप्रतिनिधि, म्युनिसिपल अधिकारी, मीडिया प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे।

करीब 62.84 करोड़ रुपये की लागत से बने इस फ्लाईओवर ब्रिज की कुल लंबाई 1030 रनिंग मीटर है, जिसमें दोनों ओर 7.5 मीटर चौड़ी लेन बनाई गई हैं। यह फ्लाईओवर अमरोली क्षेत्र को कटारगाम और वेड रोड से जोड़ता है। इस इलाके के जंक्शनों पर दिनभर भारी ट्रैफिक दबाव बना रहता था, जिससे आए दिन जाम की स्थिति उत्पन्न होती थी।

फ्लाईओवर के शुरू होने से गजेरा सर्किल और रत्नमाला जंक्शन पर यातायात का भार काफी हद तक कम होगा और सूरत शहर से मुंबई–अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर यात्रा करना अधिक सुगम हो जाएगा। वर्तमान में कंसानगर से अमरोली की ओर एक तरफ़ा पुल का कार्य पूरा हो चुका है, जिसकी लागत 31.42 करोड़ रुपये है, जबकि अमरोली से कंसानगर की ओर पुल का कार्य प्रगति पर है।

नगर निगम के अनुसार, इस फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण से करीब 12 लाख नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। इससे न केवल समय और ईंधन की बचत होगी, बल्कि पूरे क्षेत्र की ट्रैफिक व्यवस्था भी अधिक सुरक्षित और सुचारु बनेगी।

उद्घाटन समारोह में स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन राजन पटेल, रूलिंग पार्टी लीडर श्रीमती शशिबेन त्रिपाठी, पूर्व मेयर डॉ. जगदीश पटेल, निरंजनभाई झांझमेरा, पूर्व स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन परेशभाई पटेल, विभिन्न कमेटियों के चेयरमैन, म्युनिसिपल यूनियन सदस्य और सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी उपस्थित रहे।