सूरत : शोभा यात्रा के साथ गोडादरा में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सप्ताह यज्ञ का शुभारंभ

सूरत के गोडादरा क्षेत्र में गुरुवार से गौसेवार्थ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सप्ताह यज्ञ का विधिवत शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर विप्र फाउंडेशन जोन-15, सूरत की ओर से श्री राधा-कृष्ण मंदिर प्रांगण, गोडादरा से कथा स्थल तक भव्य तुलसी शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा का संयोजन मनीष पारीक, कांता पारीक एवं ज्योति राजपुरोहित द्वारा किया गया।

शोभायात्रा में हजारों की संख्या में मातृशक्ति ने अभूतपूर्व उत्साह के साथ भाग लिया। श्रद्धालु “श्रीमद् भागवत भगवान की जय” के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे, वहीं भक्ति गीतों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। महिला श्रद्धालु सिर पर तुलसी धारण कर शोभायात्रा में शामिल हुईं। कथा के मुख्य यजमान घनश्याम सेवग ने भगवान श्रीकृष्ण स्वरूप पोथी को सिर पर धारण कर कलश यात्रा में सहभागिता की।

शोभायात्रा के समापन के पश्चात विधिवत पूजा-अर्चना एवं भजन-कीर्तन के साथ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ। देश के प्रसिद्ध कथा वाचक बाल संत श्री भोलेबाबाजी ने व्यासपीठ से अपने श्रीमुख से संगीतमयी श्रीमद् भागवत कथा की अमृतधारा प्रवाहित की, जिसका श्रद्धालुओं ने भावविभोर होकर श्रवण किया। कथा के प्रथम दिन बाल संत श्री भोलेबाबाजी ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा जीवन में सकारात्मकता और भक्ति भाव का संचार करती है तथा मनुष्य को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है।

यह भव्य संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सप्ताह यज्ञ 8 से 14 जनवरी 2026 तक श्री कृष्णा ड्रीम्स एवं स्टलर के पास, एसएमसी गार्डन के निकट आयोजित किया जा रहा है। प्रतिदिन प्रातः 5 से 6 बजे तक प्रार्थना एवं नित्य स्तुति तथा प्रातः 6 से 7:30 बजे तक प्रभात फेरी का आयोजन किया जाएगा। मीडिया प्रभारी सज्जन महर्षि ने बताया कि इस अवसर पर विप्र फाउंडेशन जोन-15 सूरत के पदाधिकारियों के साथ-साथ बड़ी संख्या में गौभक्त एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे।