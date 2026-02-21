सूरत : केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 ओएनजीसी, सूरत में विश्व चिंतन दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया

केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 ओएनजीसी, सूरत में सत्र 2025–26 के अंतर्गत 21 फरवरी 2026 को विश्व चिंतन दिवस समारोह उत्साह और गरिमा के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्काउट–गाइड आंदोलन के मूल्यों, सेवा भावना और नेतृत्व कौशल को विद्यार्थियों में विकसित करना रहा।

समारोह का शुभारंभ स्काउट–गाइड आंदोलन के संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट बैडेन-पॉवेल को पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि देने के साथ हुआ। इसके बाद एक छात्र द्वारा प्रेरक भाषण प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने पिरामिड गतिविधि, गांठ बांधने का प्रदर्शन तथा कक्षा 7 के स्काउट व गाइड द्वारा बी.पी.-6 का मंचन प्रस्तुत कर दर्शकों की सराहना प्राप्त की।

मंच संचालन गाइड कैप्टन रंजन डामोर और फ्लॉक लीडर सुश्री कोमल ने किया। इस अवसर पर प्रथम एवं द्वितीय सोपान के गाइड को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कब एवं बुलबुल द्वारा स्काउट/गाइड क्लैप्स, कक्षा 8 के स्काउट्स का “मेक अ मेलोडी” एक्शन सॉन्ग, जोशीला येल तथा हेमांग व टीम द्वारा रिप-टिप एक्शन कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण रहे।

विद्यालय के प्राचार्य राजेश कुमार ने अपने संबोधन में विद्यार्थियों को अनुशासन, सेवा और जिम्मेदारी के महत्व पर मार्गदर्शन दिया। अंत में कब मास्टर पार्थ शुक्ला ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया तथा सर्वधर्म प्रार्थना के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। यह आयोजन विद्यार्थियों में एकता, सहयोग और सामाजिक दायित्व की भावना को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण साबित हुआ।