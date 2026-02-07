सूरत : पद्म श्री से सम्मानित सूरत की विभूतियों का चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा भव्य सम्मान

सूरत। सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से बुधवार को पद्म श्री अवॉर्ड से सम्मानित सूरत की प्रतिष्ठित हस्तियों के सम्मान में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। यह विशेष सम्मान समारोह 4 फरवरी 2026 को शाम 5.30 बजे, सरसाना स्थित प्लैटिनम हॉल में आयोजित हुआ।

इस वर्ष पद्म श्री अवॉर्ड के लिए घोषित किए गए चैंबर के पूर्व अध्यक्ष और डोनेट लाइफ ऑर्गनाइजेशन के संस्थापक श्री नीलेशभाई मंडलेवाला को इस अवसर पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। साथ ही, विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले पद्म श्री से सम्मानित डॉ. कनुभाई टेलर, श्री मथुरभाई सवाणी, श्री यज़्दीभाई करंजिया और श्री सवजीभाई ढोलकिया को भी सम्मान प्रदान किया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत में चैंबर के अध्यक्ष श्री निखिल मद्रासी ने सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि पद्म श्री सम्मानित व्यक्तित्व समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और ऐसे महान लोगों का सम्मान करना चैंबर के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि यह समारोह समाज, सेवा और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले व्यक्तित्वों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक यादगार प्रयास है।

समारोह में 2011 के पद्म श्री सम्मानित डॉ. कनुभाई टेलर ने अपने अनुभव साझा करते हुए समाजसेवा के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं 2014 के पद्म श्री सम्मानित श्री मथुरभाई सवाणी ने किसानों और समाज के लिए किए गए अपने कार्यों की भावनात्मक अभिव्यक्ति की।

2020 के पद्म श्री सम्मानित श्री यज़्दीभाई करंजिया ने सामाजिक ज़िम्मेदारी निभाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।इसी वर्ष पद्म श्री से सम्मानित श्री सवजीभाई ढोलकिया की ओर से यह सम्मान उनके भाई श्री तुलसीभाई ढोलकिया ने स्वीकार किया।

इस अवसर पर विशेष रूप से सम्मानित श्री नीलेशभाई मंडलेवाला ने कहा कि पद्म श्री सम्मान उनका व्यक्तिगत सम्मान नहीं, बल्कि उन सभी अंगदाताओं और उनके परिवारों का सम्मान है, जिन्होंने मानवता के लिए जीवनदान दिया। उन्होंने सूरत पुलिस, एयरपोर्ट अथॉरिटी, मेडिकल स्टाफ, मीडिया, स्वयंसेवकों और डोनेट लाइफ संस्था की टीम का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अंगदान से जीवन पाने वाले लोगों और उनके परिवारों के चेहरों पर दिखने वाली खुशी से बड़ा कोई पुरस्कार नहीं हो सकता और इस सम्मान ने उनकी जिम्मेदारी और बढ़ा दी है।

कार्यक्रम में सूरत पुलिस कमिश्नर श्री अनुपम सिंह गहलोत, चैंबर के पूर्व अध्यक्ष श्री कमलेश याग्निक, श्री शरदचंद्र कपाड़िया, श्री केतन देसाई, वडोदरा के क्रांतिकारी श्री मार्गेस्मिट स्वामीजी और चैंबर सदस्य श्रीमती रेशमाबेन मंडलेवाला ने भी अपने प्रेरणादायक विचार रखे।

श्रीमती रेशमाबेन मंडलेवाला ने कहा कि नीलेश मंडलेवाला के लिए ऑर्गन डोनेशन केवल एक कार्य नहीं, बल्कि जीवन का मिशन है, जिसके लिए उन्होंने कई त्याग किए हैं। उन्होंने कहा कि दूसरों के लिए जीना ही जीवन की सच्ची सार्थकता है और उन्हें नीलेश की जीवनसंगिनी होने पर गर्व है।

इस दौरान विभिन्न पद्म श्री सम्मानितों के प्रशस्ति पत्र चैंबर के पदाधिकारियों द्वारा पढ़े गए। कार्यक्रम के अंत में चैंबर के उपाध्यक्ष श्री अशोक जीरावाला ने सभी सम्मानित अतिथियों, वक्ताओं और उपस्थित जनसमूह का आभार व्यक्त करते हुए समारोह के सफल आयोजन के लिए धन्यवाद दिया।