सूरत

करेंसी नोट्स और सिक्कों को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए “करेंसी नोट्स जानें” विषय पर सेमिनार भी आयोजित

सूरत : आरबीआई और वराछा को-ऑपरेटिव बैंक की संयुक्त पहल, आयोजित हुआ “कॉइन मेला–2026”

सूरत शहर के नागरिकों में करेंसी नोट्स और सिक्कों को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) और द वराछा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत की संयुक्त पहल पर 22 एवं 23 जनवरी को दो दिवसीय कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी श्रृंखला के तहत पहले कार्यक्रम के रूप में “कॉइन मेला–2026” का आयोजन किया गया।

कॉइन मेले के माध्यम से आम नागरिकों को 10 रुपये और 20 रुपये के सिक्के एवं करेंसी नोट आसानी से उपलब्ध कराए गए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सिक्कों को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करना तथा रोजमर्रा के लेन-देन में सिक्कों के अधिक उपयोग को प्रोत्साहित करना रहा।

कार्यक्रम का उद्घाटन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के AGM दिलीप राठौड़, AM सुधीर टिंगरे तथा द वराछा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के चेयरमैन भवानभाई नवापरा के साथ ही जाने-माने उद्योगपति राकेशभाई दुधात और जनरल मैनेजर विट्ठलभाई धानानी सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने दीप प्रज्वलन कर किया।

इसके साथ ही “करेंसी नोट्स को जानें” विषय पर एक जानकारीपूर्ण सेमिनार का आयोजन भी किया गया, जिसमें लोगों को असली और नकली नोटों की पहचान तथा करेंसी नोट्स से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। यह सेमिनार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अहमदाबाद की ISSUE डिपार्टमेंट की DGM श्रीमती सुनीता मीणा की उपस्थिति में संपन्न हुआ।

इस अवसर पर वराछा को-ऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन भवानभाई नवापरा, डायरेक्टर प्रभुदासभाई पटेल और जनरल मैनेजर विट्ठलभाई धानानी ने RBI अधिकारियों का पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। सेमिनार में RBI के AM सुधीर टिंगरे मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। पूरे कार्यक्रम में 250 से अधिक लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और इसे शहरवासियों से अच्छा प्रतिसाद मिला।

