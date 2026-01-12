सूरत से आज रवाना होगी सम्मेद शिखरजी महातीर्थ यात्रा

टेक्सटाइल और डायमंड के साथ-साथ धर्मनगरी के रूप में पहचान बना चुके सूरत शहर से मंगलवार, 13 जनवरी को सम्मेद शिखरजी महातीर्थ यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है। यह यात्रा मदारिया साजनान संघ, सूरत एवं श्री मेवाड़ जैन साजनान तीर्थयात्रा संघ के तत्वावधान में आयोजित की गई है।

संघ से जुड़े पवन दक ने जानकारी देते हुए बताया कि श्री सम्मेद शिखरजी जैन धर्म का अत्यंत पवित्र और सर्वोपरि तीर्थ स्थल है। यह महातीर्थ यात्रा स्पेशल ट्रेन के माध्यम से उधना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-1 से रवाना होगी। इस यात्रा में सूरत से कुल 1072 यात्री सम्मिलित हो रहे हैं।

प्रकाश पोरवाड ने बताया कि यह तीर्थ यात्रा 13 जनवरी से 24 जनवरी 2026 तक चलेगी। इस दौरान यात्री अयोध्या, बनारस, राजगृही, पावापुरी, कुंडलपुर, गुणीयाजी, लच्छवाड़, ऋजूबालिका सहित सम्मेद शिखरजी जैसे प्रमुख जैन तीर्थ स्थलों का भ्रमण करेंगे।

यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए संघ द्वारा रहने, भोजन एवं मेडिकल सेवाओं की संपूर्ण व्यवस्था की गई है, ताकि श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के तीर्थ यात्रा का लाभ उठा सकें।

इस अवसर पर आयोजित पत्रकार वार्ता में मुकेश बाबेल, रमेश मेहता, कैलाश मेहता, भीकम चावत, राजमल काल्या, विनोद भटेवरा, प्रकाश दक, अशोक पोखरणा, कैलाश मांडोत, सुरेश भंडारी, दिनेश मांडोत, भीकम दक (कमिटी मेंबर) सहित सूरत जैन समाज के अग्रणी विकास जैन (वीर-सा), अरुण मेहता, विनोद बोथरा एवं अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे।