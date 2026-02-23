AM/NS India ने सूरत में बड़े पैमाने पर मैंग्रोव वृक्षारोपण के साथ ग्रीन कवर का विस्तार किया

हजीरा–सूरत, गुजरात : आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया (AM/NS India) ने सूरत जिले के डभारी बीच पर मैंग्रोव वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है।

गुजरात के समुद्री तट पर ग्रीन कवर बढ़ाने और पर्यावरणीय स्थिरता बनाए रखने के लिए AM/NS India ने अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। यह पहल समुद्री तट पर मैंग्रोव पौधों के रोपण से शुरू हुई है, जो पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस वृक्षारोपण अभियान का मुख्य उद्देश्य समुद्री तट पर ग्रीन कवर बढ़ाना, जैव विविधता को प्रोत्साहित करना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना है।

इस पहल को आगे बढ़ाते हुए 100 हेक्टेयर क्षेत्र में 2.5 लाख मैंग्रोव पौधों का रोपण किया जाएगा, जो दीर्घकालिक पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्स्थापन में योगदान देगा। वर्तमान में परियोजना नर्सरी विकास चरण में है, ताकि बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण के लिए स्वस्थ और मजबूत पौधे उपलब्ध हो सकें।

यह पहल कंपनी के पूर्व तटीय पुनर्स्थापन कार्य का विस्तारित भाग है। इससे पहले AM/NS India द्वारा भरूच जिले के जंबूसर क्षेत्र में 900 हेक्टेयर भूमि पर 23 लाख मैंग्रोव पौधों का सफलतापूर्वक रोपण किया गया था, जिससे प्राकृतिक तट संरक्षण को और मजबूती मिली है। साथ ही, चरम मौसम परिस्थितियों के प्रति तटीय क्षेत्र की स्थिरता भी बढ़ी है।

मैंग्रोव वृक्षारोपण से उल्लेखनीय “ब्लू कार्बन” संचयन क्षमता विकसित होगी, जो दीर्घकाल में हजारों टन कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने में सक्षम होगी।

इसके अतिरिक्त, यह पहल तटीय आर्द्रभूमि के पुनर्स्थापन, मत्स्य प्रजनन क्षेत्रों के विकास, मृदा एवं जल प्रणाली की स्थिरता तथा तटीय जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देगी। ये पर्यावरणीय लाभ तटीय क्षेत्रों पर निर्भर स्थानीय आजीविका को भी सुदृढ़ करेंगे।

उद्घाटन समारोह में कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ डभारी और पिंजरत गांवों के स्थानीय प्रतिनिधि, स्वयंसेवक एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी कंपनी की सहभागी एवं समावेशी सतत विकास दृष्टि को प्रतिबिंबित करती है।

पर्यावरण पुनर्स्थापन को सामुदायिक सहभागिता से जोड़ते हुए AM/NS India अपनी पर्यावरण एवं CSR प्रतिबद्धताओं को और सुदृढ़ बना रही है। “Smarter Steels, Brighter Futures” के संकल्प के साथ कंपनी औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखते हुए हरित गुजरात के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।