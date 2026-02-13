सूरत : सूरत पश्चिम के विधायक पूर्णेश मोदी डिप्टी स्पीकर पद के प्रमुख दावेदार

सूरत। सूरत पश्चिम से विधायक पूर्णेश मोदी ने गुजरात विधानसभा के डिप्टी स्पीकर पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके नामांकन के साथ ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। उन्होंने कैबिनेट मंत्री जीतू वघानी की उपस्थिति में अपना फॉर्म भरा।

डिप्टी स्पीकर पद के लिए कांग्रेस की ओर से शैलेश परमार ने भी नामांकन दाखिल किया है। हालांकि विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के बहुमत को देखते हुए पूर्णेश मोदी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। इस पद के लिए चुनाव 16 फरवरी को विधानसभा सत्र के पहले दिन आयोजित होगा।

पूर्णेश मोदी का राजनीतिक सफर अक्सर चर्चा में रहता है। उधना क्षेत्र में साधारण परिवार में पले-बढ़े पूर्णेश मोदी ने शुरुआती दिनों में चाय बेचने और दिहाड़ी मजदूरी जैसे कार्य किए। बाद में उन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी कर वकालत शुरू की और संगठनात्मक कार्यों में सक्रिय हो गए। बूथ कन्वीनर से लेकर राज्य कैबिनेट मंत्री तक का उनका सफर कई कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणादायक माना जाता है।

वे सूरत पश्चिम सीट से तीन बार विधायक चुने जा चुके हैं और शहर में भाजपा के मजबूत चेहरे के रूप में पहचान रखते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) समुदाय में भी उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले के कारण वे राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा में रहे थे।

अब राजनीतिक विश्लेषकों की नजर इस बात पर है कि डिप्टी स्पीकर पद पर उनकी संभावित नियुक्ति सूरत और गुजरात की राजनीति में किस प्रकार का प्रभाव डालेगी।