सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स व टर्निंग पॉइंट कम्युनिटी ने ‘यूथ कॉन्क्लेव 2026’ का किया आयोजन

सूरत। सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) और टर्निंग पॉइंट कम्युनिटी के संयुक्त तत्वावधान में 31 जनवरी 2026 को सरसाना स्थित प्लैटिनम हॉल में ‘यूथ कॉन्क्लेव 2026’ का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं और विद्यार्थियों ने भाग लिया।

चैंबर के अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने स्वागत भाषण में बताया कि कॉन्क्लेव की थीम “आइडिया जगाना – लीडर्स बनाना – देश बनाना” रही, जिसका उद्देश्य युवाओं में नवाचार, नेतृत्व क्षमता और जिम्मेदार नागरिक बनने की भावना विकसित करना है।

कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में इंटास फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट डॉ. मनोज कुमार ने कहा कि सफलता के लिए स्पष्ट लक्ष्य, निरंतर सीखने की आदत और सोचने-लिखने-पढ़ने की प्रक्रिया बेहद आवश्यक है। उन्होंने युवाओं को अपने पैशन के साथ उसकी व्यावहारिक और आर्थिक उपयोगिता समझने की सलाह दी।

एक्सपर्ट स्पीकर श्री निर्मल पारेख, कॉर्पोरेट ट्रेनर एवं मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ने कहा कि सिर्फ डिग्री से नहीं बल्कि संघर्ष, अनुशासन और नैतिक मूल्यों से सच्ची लीडरशिप विकसित होती है। उन्होंने कहा कि संस्कारों से कल्चर, कल्चर से कैरेक्टर और कैरेक्टर से पर्सनैलिटी बनती है।

सोलेक्स एनर्जी लिमिटेड के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. चेतन शाह ने युवाओं को ‘ट्रिपल D’—ड्रीम, डेयर और डिलीवर—का मंत्र देते हुए बड़े सपने देखने, जोखिम लेने और कड़ी मेहनत से उन्हें साकार करने का संदेश दिया।

कॉन्क्लेव के दौरान एजुकेशन सेक्टर पर आधारित पैनल डिस्कशन, टेक्निकल सेशन और डिबेट का भी आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा, करियर गाइडेंस और ऑल-राउंड डेवलपमेंट पर विचार रखे गए। कार्यक्रम के अंत में युवाओं को नेतृत्व शपथ दिलाई गई।

यह यूथ कॉन्क्लेव 2026 युवाओं के लिए विचार, संवाद और नेतृत्व कौशल विकसित करने का एक सशक्त मंच साबित हुआ।