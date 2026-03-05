सूरत : भगवान महावीर कॉलेज ऑफ़ मैनेजमेंट में 7 मार्च को ‘बीएमसीएम जॉब फेयर 2026’ का आयोजन

सूरत। भगवान महावीर कॉलेज ऑफ़ मैनेजमेंट द्वारा 7 मार्च 2026 को सुबह 9:00 बजे कॉलेज कैंपस में ‘बीएमसीएम जॉब फेयर 2026’ का आयोजन किया जाएगा।

इस जॉब फेयर का उद्देश्य MBA, MCA, IMBA और IMCA प्रोग्राम के छात्रों को करियर के अवसर प्रदान करना तथा इंडस्ट्री और युवा प्रतिभाओं के बीच मजबूत संपर्क स्थापित करना है।

इस जॉब फेयर में आईटी, फिनटेक, फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिकल और एनालिटिकल लेबोरेटरी सेक्टर की कई प्रतिष्ठित कंपनियों ने पंजीकरण कराया है और वे भर्ती प्रक्रिया में भाग लेंगी।

यह आयोजन छात्रों को अपनी क्षमताओं और कौशल का प्रदर्शन करने के साथ-साथ रिक्रूटर्स से सीधे संवाद करने का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा।

कार्यक्रम में कॉलेज के पूर्व छात्र भी शामिल होंगे, जो वर्तमान छात्रों के साथ बातचीत कर अपने पेशेवर अनुभव साझा करेंगे और उन्हें करियर के लिए मार्गदर्शन व प्रेरणा देंगे।

‘बीएमसीएम जॉब फेयर 2026’ का आयोजन कॉलेज की डायरेक्टर-इन-चार्ज स्वेता कुमार के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। आयोजन समिति में खुशबू पटेल और नेहल चोरावाला शामिल हैं, जो कार्यक्रम के समन्वय की जिम्मेदारी निभा रहे हैं।

कॉलेज प्रबंधन का मानना है कि इस पहल से इंडस्ट्री और अकादमिक जगत के बीच सहयोग को मजबूती मिलेगी और छात्रों के लिए बेहतर करियर अवसरों का मार्ग प्रशस्त होगा।