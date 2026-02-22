सूरत : मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया बुक फेयर का भव्य उद्घाटन

सूरत। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में आयोजित ‘स्वामी विवेकानंद नेशनल बुक फेयर, हॉर्टिकल्चर फेयर–फ्लावर शो, शिल्पग्राम फेयर और फूड फेस्टिवल’ का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेलl ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सी.आर. पाटिल की विशेष उपस्थिति में किया। यह बहुआयामी मेला 1 मार्च तक आयोजित किया जाएगा।

इस ट्रिपल फेयर के माध्यम से सूरतवासियों को एक ही स्थान पर साहित्य, हॉर्टिकल्चर और हस्तशिल्प का अनूठा संगम देखने और उसका आनंद लेने का अवसर मिल रहा है। उद्घाटन के पश्चात मुख्यमंत्री ने विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया और प्रदर्शकों से जानकारी प्राप्त की।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित पुस्तकों तथा उनके सुशासन विषयक साहित्य पर आधारित विशेष थीम पैवेलियन ‘विजनरीज़ वॉल्ट: वर्ड्स दैट बिल्ड नेशन’ का भी दौरा किया। उन्होंने प्रदर्शित पुस्तकों और साहित्य में गहरी रुचि दिखाई।

कार्यक्रम के दौरान सेमिनार हॉल में उपस्थित नागरिकों के साथ मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 133वें एपिसोड का सीधा प्रसारण भी सुना।

इस अवसर पर मेयर दक्षेशभाई मवानी, विधायक मनुभाई पटेल, संदीपभाई देसाई, अरविंदभाई राणा, किशोरभाई कनानी, संगीताबेन पाटिल, जिला कलेक्टर डॉ. सौरभ पारधी, म्युनिसिपल कमिश्नर एम. नागराजन, डिप्टी मेयर डॉ. नरेंद्र पाटिल, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन राजन पटेल, रूलिंग पार्टी की नेता शशिबेन त्रिपाठी, शहर संगठन अध्यक्ष परेश पटेल सहित पदाधिकारी, पार्षदगण एवं पुस्तक प्रेमी नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

सूरत के बुक लवर्स में पहले ही दिन काफी उत्साह रहा

उधना के मगदल्ला रोड पर गर्ल्स हॉस्टल के बगल में वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी ग्राउंड में आयोजित और नेचर और आर्ट को लिटरेचर से जोड़ने और रीडिंग कल्चर को बढ़ावा देने वाले ग्रैंड बुक फेयर में पहले ही दिन काफी उत्साह रहा।

नेशनल बुक फेयर में 11 डोम हैं। इनमें से 5 डोम बुक फेयर के लिए हैं और इसमें कुल 63 बुक स्टॉल हैं। 1 डोम में 36 स्टॉल वाला फूड ज़ोन होगा। स्कल्पचर प्रोग्राम के लिए 1 डोम में 44 स्टॉल, प्लांटेशन के लिए 4 डोम में 40 स्टॉल होंगे। फेयर के बीच वाले हिस्से में 800 sq.m एरिया में फ्लावर शो बनाया गया है।

इसके साथ ही, एक डोम में फूड फेस्टिवल में अलग-अलग डिशेज़ का स्वाद लिया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लिखी किताबें और उनके जीवन, काम, गुड गवर्नेंस और आइडियोलॉजी पर दूसरे लेखकों की लिखी अलग-अलग किताबें एक खास थीम वाले पवेलियन में दिखाई और बेची जाएंगी। जिसमें नमो रीडिंग कॉर्नर, पीएम को पत्र सेक्शन भी बनाए गए हैं।

बागवानी मेला और पुष्प प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र

बागवानी मेले में गुजरात और महाराष्ट्र की 40 नर्सरियों के स्टॉल हैं। नागरिक इन 40 स्टॉल से 45 विभिन्न प्रकार के फूल और पौधे, बागवानी उपकरण और गमले उचित दामों पर प्राप्त कर सकेंगे।

पुष्प प्रदर्शनी में नागरिकों को सरकार की विभिन्न योजनाओं पीएम आवास योजना, पीएम जन आरोग्य योजना, पीएम सूर्य घर योजना, जल शक्ति अभियान, मेट्रोसिटी के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से 02 सेल्फी पॉइंट और 02 गेट (प्रवेश-निकास) कुल 08 (आठ) विविध संरचनाओं में रंग-बिरंगे फूलों से सजाया और प्रदर्शित किया गया है।

शिल्प ग्राम मेले में हस्तशिल्प और हथकरघा कारीगरों की कला दिखेगी

शिल्प ग्राम मेले में अलग-अलग हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम कारीगरों की अनोखी कलात्मक चीज़ें जैसे कच्छी ज्वेलरी, कढ़ाई, शंख की चीज़ें, शो-पीस, तोरण, मोतियों का काम बेचा जाएगा।

शिल्प ग्राम मेले का मकसद यह पक्का करना है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के इस ज़माने में अलग-अलग हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम कलाएँ खत्म न हों और लोग हैंडीक्राफ्ट के बारे में ज़्यादा जागरूक हों, कला को जानें और उसका मज़ा लें और कला की चीज़ें खरीदें।

सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन साल 2000 से बुक फेयर लगा रहा है

सूरत शहर सिर्फ़ इंडस्ट्री और बिज़नेस के लिए ही नहीं, बल्कि लिटरेचर, कल्चर और एजुकेशन के लिए भी मशहूर है। लोगों की पढ़ने की भावना और रुचि को ध्यान में रखते हुए, सूरत नगर निगम ने मई 2000 में पहली बार राष्ट्रीय पुस्तक मेला आयोजित किया।

इसकी सफलता के बाद, लोगों की भावना और उत्साह को ध्यान में रखते हुए, पुस्तक मेले के साथ-साथ बागवानी मेला, फूलों की प्रदर्शनी और मूर्तिकला मेला भी आयोजित किया जाता है।