सूरत : NH-48 पर भीषण हिट एंड रन, रिक्शा पलटने से दो महिलाओं की मौत

सूरत। शुक्रवार (13 फरवरी) सुबह सूरत जिले के पलसाना तालुका में नेशनल हाईवे-48 पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बालेश्वर पाटिया के पास एक अज्ञात वाहन ने रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे रिक्शा पलट गया। इस हादसे में दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर इतनी भीषण थी कि रिक्शा के परखच्चे उड़ गए और वह सड़क पर पलट गया। हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया। घायलों को तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक व्यक्ति को मामूली चोटें बताई गई हैं।

घटना की सूचना मिलते ही पलसाना पुलिस मौके पर पहुंची और हाईवे पर लगे ट्रैफिक जाम को हटवाया। पुलिस ने दोनों मृतक महिलाओं के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

इस हिट एंड रन मामले में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस हाईवे पर लगे विभिन्न सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि फरार वाहन और उसके चालक की पहचान कर उसे जल्द गिरफ्तार किया जा सके।