सूरत : नकली फेस सीरम फैक्ट्री पर छापा, गोडादरा में ‘वामसी एंटरप्राइजेज’ सील

सूरत। ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते चलन के बीच कंज्यूमर्स की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाला एक बड़ा स्कैम सूरत के गोडादरा इलाके में सामने आया है।

गोडादरा पुलिस ने मशहूर ब्रांड्स के नाम पर नकली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स तैयार कर उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बेचने वाले नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए ‘वामसी एंटरप्राइजेज’ नाम की यूनिट को सील कर दिया है। इस कार्रवाई में करीब 8,21,700 मूल्य का डुप्लीकेट सामान जब्त किया गया।

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी हितेश भरतभाई कटारिया गोडादरा के मणिभद्र कैंपस में स्थित यूनिट से नकली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स तैयार कर रहा था। ये प्रोडक्ट्स मानष लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड की मशहूर ब्रांड्स GOOD VIBES और DERMDOC HONEST SCIENCE के नाम पर बेचे जा रहे थे।

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि आरोपी फ्लिपकार्ट के लोगो और स्टिकर वाले सेलो टेप का इस्तेमाल कर पैकेजिंग करता था। चूंकि ग्राहकों को डिलीवरी फ्लिपकार्ट जैसी दिखती थी, इसलिए उन्हें शक तक नहीं होता था कि अंदर मौजूद फेस सीरम या ग्लाइकोलिक एसिड पूरी तरह नकली है।

पुलिस छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में नकली कॉस्मेटिक्स और पैकेजिंग मटीरियल बरामद हुआ, जिसमें शामिल हैं GOOD VIBES विटामिन C & E फेस सीरम – 160 बोतलें , DERMDOC 10% नियासिनमाइड फेस सीरम – 775 बोतलें , DERMDOC 5% ग्लाइकोलिक एसिड – 1281 बोतलें, 2000 से अधिक नकली स्टिकर, 700 से अधिक खाली डिब्बे।

पुलिस के अनुसार, इन प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया गया लिक्विड किसी भी अधिकृत स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं था, जिससे स्किन बर्न, एलर्जी या स्थायी त्वचा रोग का खतरा हो सकता है।

मुंबई की एक कंपनी के लीगल अटॉर्नी नागेश्वर कुंभार की शिकायत और रेड के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी के पास न तो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस था और न ही बिक्री के कोई वैध बिल।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट 1957 की धारा 51 और 63 के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। यह मामला उन ऑनलाइन खरीदारों के लिए चेतावनी है जो केवल भारी डिस्काउंट या सस्ते दाम देखकर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर लेते हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार हमेशा सेलर की रेटिंग और रिव्यू चेक करें, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पर मिलने वाले ब्यूटी प्रोडक्ट्स से सावधान रहें, पैकेजिंग, बैच नंबर और मैन्युफैक्चरर डिटेल्स ज़रूर देखें, पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि यह नकली नेटवर्क कितने समय से और किन-किन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए सक्रिय था।