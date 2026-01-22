लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : आईएसपीएल सीजन 3: दिलीप बिंजवा के दमदार प्रदर्शन से श्रीनगर के वीर ने फाल्कन राइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पहली जीत दर्ज की

हर्ष अदसुल 9 गेंदों पर 13 रन बनाकर नाबाद रहे और टीम को संघर्षपूर्ण स्कोर 8 विकेट पर 72 रन तक पहुंचाया

On
सूरत : आईएसपीएल सीजन 3: दिलीप बिंजवा के दमदार प्रदर्शन से श्रीनगर के वीर ने फाल्कन राइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पहली जीत दर्ज की

भारतीय स्ट्रीट प्रीमियर लीग (आईएसपीएल) सीजन 3 के 19वें मुकाबले में श्रीनगर के वीर ने लालभाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में खेले गए रोमांचक मैच में फाल्कन राइजर्स हैदराबाद को 6 रन से हराकर सीजन की अपनी पहली जीत दर्ज की।  महज 72 रनों के साधारण से लक्ष्य का बचाव करते हुए श्रीनगर के गेंदबाजों ने, दिलीप बिंजवा की अगुआई में, हैदराबाद की बल्लेबाजी को बीच के ओवरों में झकझोर दिया और निर्धारित 10 ओवरों में उन्हें 9 विकेट पर 66 रन पर रोक दिया।

पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीनगर के वीर की शुरुआत लड़खड़ाई और अनुशासित हैदराबाद आक्रमण के सामने टीम लय नहीं पकड़ सकी। अमोल नीलुगडे ने पारी के शुरुआती हिस्से में 15 गेंदों पर 18 रन बनाकर संभलकर बल्लेबाजी की, लेकिन दूसरे छोर से विकेट लगातार गिरते रहे। 

अंतिम ओवरों में धनंजय भिंताडे ने महज 6 गेंदों पर तेजतर्रार 17 रन बनाकर पारी को जरूरी गति दी। हर्ष अदसुल 9 गेंदों पर 13 रन बनाकर नाबाद रहे और टीम को संघर्षपूर्ण स्कोर 8 विकेट पर 72 रन तक पहुंचाया।

हैदराबाद की ओर से प्रीतपाल सिंह (2/17) और परवीन कुमार (2/19) सबसे सफल गेंदबाज रहे, जबकि मंसूर केएल ने बेहद कसी हुई गेंदबाजी करते हुए अपने दो ओवरों में केवल 6 रन दिए।

 लक्ष्य का पीछा करने उतरी फाल्कन राइजर्स हैदराबाद को प्रशांत घरात (10 गेंदों पर 18 रन) ने आक्रामक शुरुआत दिलाई, लेकिन इसके बाद मध्यक्रम पूरी तरह बिखर गया और रन गति अचानक थम गई।

 दिलीप बिंजवा ने मैच का निर्णायक स्पेल डालते हुए 11 रन देकर 3 विकेट चटकाए। उनकी सटीक गेंदबाजी के आगे हैदराबाद की बल्लेबाजी क्रमशः धराशायी हो गई। श्रेयश कदम, नितिन अनिली मातुंगे, विशाल यादव और आकाश गौतम खाता भी नहीं खोल सके।

फाल्कन राइजर्स की ओर से संस्कार ध्यानी ने अकेले संघर्ष करते हुए 17 गेंदों पर सर्वाधिक 26 रन बनाए, लेकिन उन्हें निचले क्रम से कोई खास समर्थन नहीं मिला। नतीजतन हैदराबाद की टीम 9 विकेट पर 66 रन ही बना सकी और लक्ष्य से 6 रन पीछे रह गई। बिंजवा का अच्छा साथ प्रज्योत अंभिरे (1/14) और धनंजय भिंताडे (1/13) ने निभाया, जिससे श्रीनगर के वीर ने कम स्कोर का सफलतापूर्वक बचाव किया।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

सूरत : न्यू मॉडल पब्लिक इंग्लिश स्कूल में वार्षिक स्पोर्ट्स डे उत्साह पूर्वक संपन्न

सूरत : न्यू मॉडल पब्लिक इंग्लिश स्कूल में वार्षिक स्पोर्ट्स डे उत्साह पूर्वक संपन्न

सूरत : CMA फाउंडेशन परीक्षा में सूरत के छात्रों का शानदार प्रदर्शन, ऑल इंडिया टॉप 10 में दो स्थान

सूरत : CMA फाउंडेशन परीक्षा में सूरत के छात्रों का शानदार प्रदर्शन, ऑल इंडिया टॉप 10 में दो स्थान

सूरत : भारत विकास परिषद, सूरत मेन शाखा ने मनाया स्वामी विवेकानंद जयंती–युवा दिवस का तीन दिवसीय महोत्सव

सूरत : भारत विकास परिषद, सूरत मेन शाखा ने मनाया स्वामी विवेकानंद जयंती–युवा दिवस का तीन दिवसीय महोत्सव

सूरत : “वन नेशन–  वन इलेक्शन” के समर्थन में सूरत के कपड़ा व्यापारियों की विशाल वाहन रैली व जनसभा 16 को

सूरत : “वन नेशन–  वन इलेक्शन” के समर्थन में सूरत के कपड़ा व्यापारियों की विशाल वाहन रैली व जनसभा 16 को