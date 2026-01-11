सूरत : सूरत में हायर सेकेंडरी शिक्षकों का भव्य एजुकेशनल सेमिनार आयोजित

सूरत सिटी एवं सूरत डिस्ट्रिक्ट हायर सेकेंडरी टीचर्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में 10 जनवरी को तापी ऑडिटोरियम में एक भव्य एजुकेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन सूरत सिटी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस और सूरत सिटी डिस्ट्रिक्ट हायर सेकेंडरी टीचर्स एसोसिएशन द्वारा किया गया।

सेमिनार में मुख्य अतिथि एवं प्रमुख वक्ता के रूप में गुजरात सेकेंडरी एवं हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, गांधीनगर के जॉइंट डायरेक्टर बी. एन. राजगोर उपस्थित रहे। उन्होंने शिक्षकों को शिक्षा के बदलते स्वरूप, जिम्मेदारियों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किया। कार्यक्रम में विधायक श्रीमती संगीताबेन पाटिल भी विशेष रूप से उपस्थित रहीं और उन्होंने शिक्षकों को प्रेरणादायी संबोधन दिया।

इस अवसर पर संजयभाई देसाई, आर. जी. देसाई, आशीषभाई वकील, भरतभाई शाह, महेंद्रभाई कतारगामवाला, जगदीशभाई चावड़ा, भरतभाई देसाई, सोनल इंजीनियर, आचार्य संघ के अध्यक्ष किशोरभाई जानी, राजेंद्रसिंह चौहान, सेकेंडरी टीचर्स संघ की अध्यक्ष श्रीमती शैलाबेन देसाई एवं प्रवीणसिंह अटोदरिया सहित अनेक गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई।

डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डॉ. भगीरथ सिंह परमार ने शिक्षकों का उत्साहवर्धन किया। सेमिनार के दूसरे सत्र में खुशी देसाई और राकेशभाई रावत ने अपने प्रेरक वक्तव्यों से शिक्षकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता सूरत सिटी डिस्ट्रिक्ट हायर सेकेंडरी टीचर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष श्रीमती लीलाबेन देसाई ने की और अतिथियों का स्वागत किया। महासचिव डॉ. प्रशांत पंड्या ने आभार व्यक्त किया। इस दौरान बेस्ट स्कूल, बेस्ट टीचर्स, प्रिंसिपल ऑनर्स तथा सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया।

पूरे कार्यक्रम का सफल संचालन जितेंद्रसिंह परमार और हीरेन भट्ट ने किया। एसोसिएशन की अध्यक्ष लीना देसाई, महासचिव डॉ. प्रशांत पंड्या तथा सभी पदाधिकारियों के प्रयासों से यह एजुकेशनल सेमिनार अत्यंत सफल और प्रेरणादायी सिद्ध हुआ।