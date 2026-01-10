लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : सरसाना में आयोजित सीटमे 2026 को ज़बरदस्त प्रतिसाद, दो दिनों में 18 हज़ार से अधिक खरीदार पहुंचे

सूरत इंटरनेशनल टेक्सटाइल एंड मशीनरी एक्सपो में देशभर से व्यापारियों की भागीदारी, नई टेक्नोलॉजी और मशीनरी रही आकर्षण का केंद्र

On
सूरत : सरसाना में आयोजित सीटमे 2026 को ज़बरदस्त प्रतिसाद, दो दिनों में 18 हज़ार से अधिक खरीदार पहुंचे

सूरत के सरसाना स्थित सूरत इंटरनेशनल एग्ज़िबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और सूरत एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में 9 से 12 जनवरी 2026 तक आयोजित ‘सूरत इंटरनेशनल टेक्सटाइल एंड मशीनरी एक्सपो – सीटमे 2026’ को देशभर से खरीदारों, व्यापारियों और उद्योगपतियों का अभूतपूर्व प्रतिसाद मिल रहा है। यह एग्ज़िबिशन प्रतिदिन सुबह 10:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक आयोजित की जा रही है।

चैंबर ऑफ़ कॉमर्स के अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने जानकारी देते हुए बताया कि एक्सपो के पहले ही दिन से खरीदारों की भारी भीड़ देखने को मिली। पहले दिन 7,082 खरीदारों और विज़िटर्स ने एग्ज़िबिशन का दौरा किया, जबकि दूसरे दिन 11,786 खरीदार और विज़िटर पहुंचे। इस तरह दो दिनों में कुल 18,868 लोगों ने विभिन्न टेक्सटाइल और मशीनरी का अवलोकन किया।

उन्होंने बताया कि इन दो दिनों में सूरत के बाहर से 2,133 खरीदार एग्ज़िबिशन में शामिल हुए। सूरत के अलावा अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, नागपुर, हैदराबाद, सुरेंद्रनगर, सिलवासा, अमरोली, उकाई, अंबाला, पंजाब, अब्रामा, हावड़ा, लुधियाना, पालघर, भावनगर, भिवंडी, जोधपुर, वाराणसी, भुज, पुणे, मेरठ, भुसावल, अजमेर, पाली, पानीपत, वडोदरा, तिरुपति, गाजियाबाद, पंढरपुर, बेंगलुरु, फरीदाबाद, नोएडा, चेन्नई, वृंदावन और बीकानेर सहित देश के कई प्रमुख शहरों से व्यापारियों की उपस्थिति रही। इससे एग्ज़िबिटर्स और बायर्स दोनों को अच्छे व्यापार की उम्मीद बंधी है।

गौरतलब है कि सरसाना में आयोजित सीटमे 2026 में कुल 66 एग्ज़िबिटर्स ने हिस्सा लिया है। इस अवसर पर सूरत में पहली बार पोज़िशन एम्ब्रॉयडरी मशीनरी लॉन्च की गई, जो हैंड वर्क और बेड वर्क को संभव बनाएगी। यह टेक्नोलॉजी पोज़िशन प्रिंटिंग, एम्ब्रॉयडरी, जैक्वार्ड और शीफ जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के विभिन्न सेगमेंट्स के विकास में अहम भूमिका निभाएगी।

इसके साथ ही एम्ब्रॉयडरी बीड्स मशीनरी के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया बीड्स नायलॉन वायर भी भारत में पहली बार इसी एग्ज़िबिशन में लॉन्च किया गया। एक्सपो में सिंगल हेड एम्ब्रॉयडरी मशीन पर माया ज़रदोशी डिवाइस के साथ लाइव डेमो भी प्रस्तुत किया गया, जिससे अब एम्ब्रॉयडरी मशीनों पर पारंपरिक ज़रदोशी हाथ के काम को भी संभव बनाया जा सकेगा।

कुल मिलाकर, सीटमे 2026 टेक्सटाइल और मशीनरी उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित हो रहा है, जहाँ नई तकनीकों, इनोवेशन और व्यापारिक संभावनाओं को लेकर उद्योग जगत में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

सूरत : PM-KUSUM योजना के तहत DGVCL का पहला सोलर पावर प्रोजेक्ट RAYZON GREEN द्वारा सफलतापूर्वक कार्यरत

सूरत : PM-KUSUM योजना के तहत DGVCL का पहला सोलर पावर प्रोजेक्ट RAYZON GREEN द्वारा सफलतापूर्वक कार्यरत

सूरत : SVNIT पूर्व छात्रों का 21वां ग्रैंड एनुअल कन्वेंशन सम्पन्न, करोड़ों के डोनेशन की घोषणाएं

सूरत : SVNIT पूर्व छात्रों का 21वां ग्रैंड एनुअल कन्वेंशन सम्पन्न, करोड़ों के डोनेशन की घोषणाएं

सूरत : बच्चों में संस्कारों का बीजारोपण ही सच्ची संपत्ति : राष्ट्र संत सुधांशु जी महाराज

सूरत : बच्चों में संस्कारों का बीजारोपण ही सच्ची संपत्ति : राष्ट्र संत सुधांशु जी महाराज

सूरत : भारत विकास परिषद, पश्चिम क्षेत्र का क्षेत्रीय अधिवेशन 3–4 जनवरी को 

सूरत : भारत विकास परिषद, पश्चिम क्षेत्र का क्षेत्रीय अधिवेशन 3–4 जनवरी को 