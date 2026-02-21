लोकतेज WhatsApp channel
वराछा के प्रसिद्ध केंडोर IVF सेंटर लिमिटेड के नए केंद्र को 6 साल पूरे : भव्य स्नेहमिलन और सामाजिक संकल्प के साथ जश्न

सूरत. निःसंतान दंपतियों के जीवन में खुशियों के रंग भरने वाली शहर की जानी-मानी अस्पताल केंडोर IVF सेंटर लिमिटेड ने अपने नए परिसर में सफलतापूर्वक 6 वर्ष पूरे होने पर भव्य समारोह का आयोजन किया।

उल्लेखनीय है कि अस्पताल पिछले 16 वर्षों से सेवाएं दे रहा है, लेकिन आधुनिक सुविधाओं वाले नए केंद्र को 6 साल पूरे होने पर विशेष स्नेहमिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया।

- सफल मरीजों का सम्मान और मनोरंजन

इस अवसर पर अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टर डॉ. जयदेव धामेलिया, डॉ. शिवानी शाह, डॉ. धवल पटेल और डॉ. अमित बलदानिया ने अब तक के सभी ‘हैप्पी पेशेंट्स’ (सफलतापूर्वक संतान सुख प्राप्त करने वाले दंपती) को आमंत्रित किया था। कार्यक्रम में सभी दंपतियों का सम्मान किया गया। उत्सव को यादगार बनाने के लिए गेम्स, डांस और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियां रखी गईं, इसके बाद सभी मेहमानों ने साथ मिलकर डिनर का आनंद लिया।

- अत्याधुनिक सुविधाएं और टेक्नोलॉजी

केंडोर IVF सेंटर वराछा क्षेत्र की एकमात्र ऐसा अस्पताल है, जो आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है :

विशाल पार्किंग: मरीजों और मेहमानों के लिए सुविधाजनक पार्किंग व्यवस्था।
आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर : हवादार और सकारात्मक वातावरण वाला भवन।
इन-हाउस IVF लैब : आधुनिक तकनीक और लेटेस्ट लैब सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध।


- 6 साल पूरे होने पर सेवा के संकल्प

6 वर्ष पूरे होने की खुशी में अस्पताल के डॉक्टरों ने समाज के लिए अहम संकल्पों की घोषणा की :

1000 निःसंतान दंपतियों को पूरी तरह मुफ्त मार्गदर्शन दिया जाएगा।

100 जरूरतमंद दंपतियों को 50% रियायती दर पर IVF उपचार की सुविधा मिलेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए भी विशेष रियायती दर पर उपचार उपलब्ध कराया जाएगा।


डॉक्टरों की टीम ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि आर्थिक परेशानी के कारण कोई भी दंपती संतान सुख से वंचित न रहे। खासकर गांवों और जरूरतमंद परिवारों तक भी आधुनिक विज्ञान का लाभ पहुंचाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।

- संपर्क और पता:
केंडोर IVF सेंटर लिमिटेड
GEB पावर हाउस के पास, कर्मनाथ महादेव मंदिर के सामने, कापोद्रा चार रास्ता, सूरत
मोबाइल: 99253 94276

