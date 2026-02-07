सूरत : 'एनर्जी एक्सपो 2026' को मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स; दो दिनों में 7,000 से अधिक विज़िटर्स पहुंचे

सूरत। 'द सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री' द्वारा आयोजित 'एनर्जी-पावर-इलेक्ट्रिकल एक्सपो 2026' (EPE) शहर के उद्योग जगत और आम नागरिकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। सरसाना स्थित इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर में चल रहे इस तीन दिवसीय एक्सपो के शुरुआती दो दिनों में ही 7,000 से अधिक विज़िटर्स ने शिरकत की है।

चैंबर के अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने बताया कि इस एक्सपो का आयोजन एनर्जी और इलेक्ट्रिकल सेक्टर के समग्र विकास को ध्यान में रखकर किया गया है। प्रदर्शनी की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं।

एक्सपो में सूरत के अलावा अहमदाबाद, राजकोट, मुंबई, पुणे और गाजियाबाद जैसे शहरों से 60 प्रमुख एग्जिबिटर्स अपने अत्याधुनिक उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। रिन्यूएबल और क्लीन एनर्जी, ग्रीन टेक, सस्टेनेबिलिटी सॉल्यूशंस और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स से जुड़े इनोवेटिव प्रोडक्ट्स यहाँ आकर्षण का केंद्र हैं।

भाग लेने वाले प्रदर्शकों में 65% मैन्युफैक्चरर्स और 35% ट्रेडर्स व डिस्ट्रीब्यूटर्स शामिल हैं, जिससे व्यापारिक नेटवर्किंग के बेहतरीन अवसर बन रहे हैं।

दो दिनों के दौरान राज्य के विभिन्न कोनों से आए व्यावसायिक विज़िटर्स ने नई मशीनों और सेवाओं के प्रति गहरी रुचि दिखाई है। प्रदर्शकों का कहना है कि सूरत जैसे औद्योगिक हब में इस तरह के एक्सपो से उन्हें न केवल नए ग्राहक मिल रहे हैं, बल्कि भविष्य की मांग को समझने में भी मदद मिल रही है।

6 फरवरी से शुरू हुआ यह एक्सपो कल, 8 फरवरी को समाप्त होगा। रविवार की छुट्टी होने के कारण कल विज़िटर्स की संख्या और अधिक बढ़ने की संभावना है। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने एनर्जी सेक्टर से जुड़े पेशेवरों और छात्रों को इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाने की अपील की है।