सूरत : चैंबर द्वारा 'ग्लोबल विलेज' और 'फूड एक्सपो' का आगाज़, अनारबेन पटेल ने महिला उद्यमियों को सराहा

सूरत। सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एवं सदर्न गुजरात चैंबर ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट सेंटर द्वारा संयुक्त रूप से फूड एंड बेवरेजेज एक्सपो, SGCCI ग्लोबल विलेज और महिला एंटरप्रेन्योर एग्ज़िबिशन का आयोजन सूरत इंटरनेशनल एग्ज़िबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, सरसाना में किया गया है। यह तीन दिवसीय एग्ज़िबिशन 24, 25 और 26 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक आयोजित की जा रही है।

शनिवार, 24 जनवरी 2026 को उषाकांत मारफतिया हॉल में आयोजित उद्घाटन समारोह में खोडलधाम ऑर्गनाइजेशन की प्रेसिडेंट एवं क्राफ्टरूट्स – क्राफ्टिंग स्टोरीज़, स्टिचिंग कल्चर्स की फाउंडर-डायरेक्टर, सुश्री अनारबेन पटेल ने अंतरराष्ट्रीय मेहमानों की उपस्थिति में तीनों एग्ज़िबिशन का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर अल्बर्टा इकोनॉमिक कॉरिडोर कनाडा के MLA चेयर श्री शेन गैटसन, बोत्सवाना के इंटरनेशनल रिलेशंस मिनिस्टर डॉ. फान्यो बुटाले और ज़िम्बाब्वे के डिप्टी मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स राज मोदी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

वहीं अल्बर्टा (कनाडा) की MLA सुश्री जैकी लवली, नेशनल MSME बोर्ड के डायरेक्टर श्री प्रदीप पेशकर, घाना फ्री ज़ोन्स अथॉरिटी की CEO डॉ. मैरी अवुसी, KREMAG एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट श्री ईश्वर परमार तथा भारत में साइप्रस रिपब्लिक के ऑनरेरी कॉन्सुल जनरल श्री विराज कुलकर्णी (ऑनलाइन) भी समारोह से जुड़े।

अपने संबोधन में चैंबर के प्रेसिडेंट श्री निखिल मद्रासी ने कहा कि यह एग्ज़िबिशन सूरत और दक्षिण गुजरात के उद्योगपतियों एवं व्यापारियों के लिए ग्लोबल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और को-ऑपरेशन के नए अवसर प्रदान करेगी तथा महिला उद्यमियों को मुख्यधारा में लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उद्घाटन स्पीकर सुश्री अनारबेन पटेल ने कहा कि हार्डकोर बिजनेस के बीच महिलाओं को मेनस्ट्रीम में लाना प्रशंसनीय है। चैंबर महिला सशक्तिकरण को विशेष प्राथमिकता दे रहा है, जिससे महिला एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने महिला उद्यमियों के स्टॉल्स से खरीदारी करने की अपील करते हुए एग्रो और क्राफ्ट सेक्टर को भी विशेष महत्व देने का सुझाव दिया। इस अवसर पर अंतरराष्ट्रीय वक्ताओं ने भी भारत के साथ व्यापारिक सहयोग, निवेश और नेटवर्किंग के अवसरों पर अपने विचार रखे।

महिला एंटरप्रेन्योर एग्ज़िबिशन में 110 महिला उद्यमियों ने हेल्थ, फैशन, हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी, इंटीरियर डेकोर, फूड एंड बेवरेजेज़ सहित विभिन्न सेगमेंट के प्रोडक्ट्स प्रदर्शित किए हैं।

फूड एंड बेवरेजेज़ एक्सपो में 165 से अधिक एग्ज़िबिटर्स फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, कोल्ड चेन, वेयरहाउसिंग और कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स से जुड़े प्रोडक्ट्स प्रदर्शित कर रहे हैं। वहीं SGCCI ग्लोबल विलेज में दुबई, ऑस्ट्रेलिया, जापान, थाईलैंड और अफ़गानिस्तान सहित कई देशों के एग्ज़िबिटर्स ने भाग लिया है।

कार्यक्रम के अंत में चैंबर के वाइस प्रेसिडेंट अशोक जीरावाला ने आभार व्यक्त किया। समारोह में चैंबर पदाधिकारी, पूर्व अध्यक्ष, एग्ज़िबिटर, एंटरप्रेन्योर और बड़ी संख्या में उद्योग जगत से जुड़े प्रतिनिधि उपस्थित रहे।