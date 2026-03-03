लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने दिव्यांग बच्चों संग खेली होली

‘जीवन विकास ट्रस्ट’ में मनाया होली-धुलेटी उत्सव, मासूमों का स्नेह देख भावुक हुईं संध्या सिंह

On
सूरत : पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने दिव्यांग बच्चों संग खेली होली

सूरत। सूरत पुलिस का संवेदनशील चेहरा उस समय सामने आया जब पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने अपनी पत्नी संध्या सिंह गहलोत के साथ अडाजन स्थित जीवन विकास ट्रस्ट में दिव्यांग बच्चों के साथ होली-धुलेटी का त्योहार मनाया।

आमतौर पर सख्त छवि के लिए जानी जाने वाली पुलिस ने इस अवसर पर मानवीयता और संवेदनशीलता की मिसाल पेश की। वरिष्ठ अधिकारियों ने बच्चों के साथ गुलाल उड़ाकर और रंग खेलकर त्योहार की खुशियां साझा कीं।

पिचकारी और उपहार से खिले बच्चों के चेहरे

कार्यक्रम के दौरान पुलिस कमिश्नर और उनके परिवार ने बच्चों को पिचकारी, रंग और विभिन्न उपहार भेंट किए। नई पिचकारी और मिठाइयां पाकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। अधिकारियों ने बच्चों के साथ घुल-मिलकर खेला, जिससे पूरे परिसर में उत्सव जैसा माहौल बन गया।

कमिश्नर गहलोत ने कहा कि इन बच्चों के साथ समय बिताना उनके लिए सबसे बड़ा उपहार है।

कार्यक्रम के दौरान एक भावुक क्षण भी देखने को मिला। दिव्यांग बच्चों के स्नेह और अपनापन देखकर संध्या सिंह गहलोत की आंखें नम हो गईं। जब बच्चों ने उन्हें रंग लगाया और गले लगाया, तो वे भावुक हो उठीं। उपस्थित लोगों के लिए यह पल बेहद मार्मिक रहा, जिसने यह संदेश दिया कि इंसानी रिश्ते पद और वर्दी से कहीं ऊपर होते हैं।

कार्यक्रम में सूरत पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। ट्रस्ट के प्रशासन ने पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है।

इस आयोजन ने यह साबित किया कि सूरत पुलिस केवल कानून-व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी निभाने में भी अग्रणी है। होली का यह उत्सव सूरत पुलिस के लिए एक यादगार पहल बन गया।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

सूरत : होली पर 80 हजार करोड़ रुपये से अधिक व्यापार का अनुमान

सूरत : होली पर 80 हजार करोड़ रुपये से अधिक व्यापार का अनुमान

सूरत : 'SITEX 2026' में उमड़ा खरीदारों का सैलाब; दो दिनों में 17 हजार से अधिक विजिटर्स ने टेक्सटाइल तकनीक को सराहा

सूरत : 'SITEX 2026' में उमड़ा खरीदारों का सैलाब; दो दिनों में 17 हजार से अधिक विजिटर्स ने टेक्सटाइल तकनीक को सराहा

सूरत : सौराष्ट्र वांझा ज्ञाति समाज ट्रस्ट का चौथा सामूहिक विवाह संपन्न

सूरत : सौराष्ट्र वांझा ज्ञाति समाज ट्रस्ट का चौथा सामूहिक विवाह संपन्न

सूरत : आढ़तीया कपड़ा एसोसिएशन का होली स्नेह मिलन एवं फागुन महोत्सव 28 को

सूरत : आढ़तीया कपड़ा एसोसिएशन का होली स्नेह मिलन एवं फागुन महोत्सव 28 को