सूरत : महिला शक्ति की हुंकार, भावनात्मक सशक्तिकरण की ओर सशक्त कदम

सूरत शहर ने बेटियों और महिलाओं के भावनात्मक सशक्तिकरण, आत्मविश्वास और सामाजिक जागरूकता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए बुधवार, 28 जनवरी 2026 को “BJS Run for Smart Girl – Smart Girl, Smart Nation” अभियान के अंतर्गत महिला सामाजिक संस्थाओं का भव्य Meet & Greet मिलन समारोह आयोजित किया। यह गरिमामय एवं प्रेरणादायक आयोजन दोपहर 3 बजे भगवान महावीर कॉन्सेप्ट स्कूल, वीआईपी-2 में संपन्न हुआ।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य रविवार, 8 फरवरी को भगवान महावीर यूनिवर्सिटी से सुबह 6:30 बजे आयोजित होने वाली “Run for Smart Girl” मैराथन को लेकर महिला संगठनों को एकजुट करना और अभियान की व्यापक जानकारी देना था। कार्यक्रम की शुरुआत सभी अतिथियों एवं महिला प्रतिनिधियों के सादर स्वागत के साथ हुई।

इस विशेष संगोष्ठी में सूरत शहर की 150 से अधिक महिला सामाजिक संस्थाओं को आमंत्रित किया गया। उनकी प्रभावशाली उपस्थिति ने महिला एकता और सामाजिक चेतना की सशक्त तस्वीर प्रस्तुत की। बड़ी संख्या में उपस्थित पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाते हुए आगामी स्मार्ट गर्ल मैराथन के उद्देश्य, स्वरूप और इसके सामाजिक प्रभाव की विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

आयोजकों ने स्पष्ट किया कि यह आयोजन केवल एक मैराथन की पूर्व-तैयारी नहीं, बल्कि हर बेटी को भावनात्मक रूप से सशक्त, आत्मनिर्भर और सजग बनाने का एक व्यापक जागरूकता अभियान है। इस रन का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक लड़की में यह विश्वास जगाना है कि वह सुरक्षित है, सक्षम है और अपने निर्णय स्वयं लेने में समर्थ है। सभी महिला संस्थाओं से आह्वान किया गया कि वे अपने परिवारों, समाज और संगठनों की अधिक से अधिक बेटियों एवं महिलाओं को इस अभियान से जोड़ें और Awareness Run में भाग लेने के लिए प्रेरित करें।

मिलन समारोह में उपस्थित प्रतिनिधियों ने अभियान की मुक्त कंठ से सराहना करते हुए अपने बहुमूल्य सुझाव साझा किए और पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। पूरे कार्यक्रम के दौरान सकारात्मक ऊर्जा, आपसी सहयोग और प्रेरणा का माहौल स्पष्ट रूप से देखने को मिला।

कार्यक्रम का सफल आयोजन स्मार्ट गर्ल प्रोजेक्ट हेड, सूरत श्रीमती निशा सेठिया एवं स्मृति जैन के कुशल नेतृत्व, समर्पण और दूरदृष्टि का परिचायक रहा। इस अवसर पर BJS स्मार्ट गर्त राष्ट्रीय प्रभारी डॉ. हर्षिता जी. जैन ने अपने ओजस्वी और प्रेरणादायक संबोधन में कहा कि, “यह रन केवल कदमों की दौड़ नहीं, बल्कि बेटियों के मनोबल को सशक्त करने की एक निरंतर यात्रा है।” उन्होंने सभी से बेटियों के उज्ज्वल और सुरक्षित भविष्य के लिए संगठित होकर कार्य करने का आह्वान किया।

वहीं, गुजरात राज्य प्रभारी रूपाली जी नीलाखे ने भारतीय जैन संगठन एवं स्मार्ट गर्ल अभियान की सूरत में 35,000 से अधिक बेटियों तक पहुँची प्रेरणादायक यात्रा साझा करते हुए बताया कि यह आंदोलन समाज में निरंतर सकारात्मक परिवर्तन ला रहा है।

कार्यक्रम में भारतीय जैन संगठन की संपूर्ण टीम की गरिमामयी उपस्थिति रही। मंच संचालन का दायित्व मधु देरासरिया एवं रजनी बुलिया ने अत्यंत प्रभावशाली ढंग से निभाया।

कार्यक्रम के समापन पर सभी महिला सामाजिक संस्थाओं ने एक स्वर में संकल्प लिया कि वे इस अभियान को जन-जन तक पहुँचाने, हर बेटी को भावनात्मक रूप से सशक्त बनाने और “Smart Girl – Smart Nation” के लक्ष्य को साकार करने में सक्रिय एवं निर्णायक भूमिका निभाएँगी।