सूरत : 8 मार्च को खुलेगा डुमस सी-फेस का पहला चरण, मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन

सूरत। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों का मौजूदा टर्म 12 मार्च को खत्म हो रहा है, जिससे पहले शहर के टूरिज्म सेक्टर में लैंडमार्क माने जाने वाले डुमस सी-फेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के पहले फेज का उद्घाटन 8 मार्च को करने की तैयारी की जा रही है।

मुख्यमंत्री की दी गई तारीख के मुताबिक, अधिकारी डुमास सी फेज के पहले फेज का उद्घाटन करेंगे। असल में, इस प्रोजेक्ट को पहले दिसंबर 2025 में पूरा करने का प्लान था, लेकिन काम में देरी के कारण डेडलाइन बढ़ा दी गई थी।

उस समय की म्युनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल ने कई बार साइट का दौरा किया था और मोनोपॉली एजेंसी से नाराजगी जताई थी और नोटिस भी जारी किया था। एडमिनिस्ट्रेशन के लगातार फॉलो-अप के बाद आखिरकार काम अपने आखिरी स्टेज पर पहुंच गया है।

इसी को लेकर अधिकारियों ने शनिवार को डुमास सी फेज की साइट का दौरा किया। मेयर दक्षेश मवानी, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन राजन पटेल और म्युनिसिपल कमिश्नर एम. नागराजन और दूसरे अधिकारियों ने साइट का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया।

डुमस सी फेस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत, जोन-1 के पैकेज-1 में लगभग 12.86 हेक्टेयर ज़मीन पर 166.17 करोड़ रुपये की लागत से अलग-अलग आकर्षण तैयार किए गए हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत सूरत के लोगों को समुद्र किनारे मॉडर्न सुविधाएं मिलेंगी। जिसमें बच्चों के लिए 750 स्क्वायर मीटर का किड्स प्ले एरिया तैयार किया गया है।

मरीन थीम पर आधारित 1 किलोमीटर का साइकिल ट्रैक, 650 मीटर का प्रोमेनेड और 2 किलोमीटर लंबा वॉकवे बनाया गया है। मरीन थीम पर आधारित 7 अलग-अलग तरह की मूर्तियां और इंडियन नेवी द्वारा दिए गए INS सूरत पर आधारित एक वॉरशिप मॉडल को एग्जीबिशन के लिए रखा गया है।

स्पोर्ट्स के लिए 4900 स्क्वायर मीटर का अर्बन बीच, जहां काइट फेस्टिवल और बीच वॉलीबॉल खेला जा सकता है, साथ ही फुटबॉल और वॉलीबॉल के लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटी बनाई गई हैं। इसके अलावा, गरबा और परफॉर्मेंस के लिए 4700 स्क्वायर मीटर का इवेंट ग्राउंड और 200 से 250 लोगों के बैठने की जगह वाला योगा ग्राउंड बनाया गया है।

पब्लिक सुविधाओं में एक अराइवल प्लाज़ा, लाइटिंग प्रोजेक्शन और कुल 70 टॉयलेट ब्लॉक शामिल हैं। पार्किंग के लिए, मल्टी-लेवल मैकेनाइज्ड बिल्डिंग में 425 फोर-व्हीलर और 77 टू-व्हीलर हैं, जबकि ओपन स्पेस में 225 फोर-व्हीलर, 300 टू-व्हीलर और दिव्यांगों के लिए 10 पार्किंग स्पेस हैं।

आखिर में, पर्यावरण सुरक्षा के लिए 33,500 स्क्वायर मीटर में लैंडस्केपिंग लगाई गई है और लोगों को जागरूक करने के लिए 14 एजुकेशनल साइनेज लगाए गए हैं।