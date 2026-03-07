सूरत: 'अंगदान महादान' और पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ मनाया गया अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस

सूरत, 7 मार्च, 2026 – अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया (TNAI), गुजरात ब्रांच द्वारा सूरत के नई सिविल अस्पताल में एक भव्य और प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस वर्ष के समारोह को 'पर्यावरण बचाओ' और 'अंगदान महादान' की विशेष थीम पर केंद्रित किया गया, जिसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया।

समारोह के दौरान समाज सेवा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और पत्रकारिता जैसे क्षेत्रों में सक्रिय 50 महिलाओं को शॉल और पौधे भेंट कर सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाली महिलाओं में महिला डॉक्टर और पुलिस अधिकारी, महिला पत्रकार (लोकतंत्र का चौथा स्तंभ), दिव्यांग महिलाएं और सफाई कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ता शामिल रही।

पुलिस कमिश्नर का संबोधन: 'मल्टी-टास्किंग' महिलाओं की सराहना

मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सूरत सिटी पुलिस कमिश्नर श्री अनुपम सिंह गहलोत ने नर्सिंग एसोसिएशन और सिविल अस्पताल के डॉक्टरों के कार्यों की प्रशंसा की।

उन्होंने कहा "महिलाएं अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी के बीच जिस तरह सामंजस्य बिठाती हैं और मल्टी-टास्किंग करती हैं, वह अद्भुत है। सूरत पुलिस शहर में महिलाओं की सुरक्षा को हमेशा प्राथमिकता देगी।"

उन्होंने पत्रकारिता जगत की महिलाओं के जुनून और दिन-रात सुरक्षा में तैनात महिला पुलिसकर्मियों के समर्पण को भी सराहा।

स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता का आह्वान

सिटी ज़ोन-4 की डीसीपी डॉ. निधि ठाकुर ने महिलाओं से अपनी प्राथमिकताएं तय करने की अपील की। उन्होंने हर महिला को शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने, वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनने और शिक्षा के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रोत्साहित किया।

कार्यक्रम का एक मुख्य आकर्षण नर्सिंग स्टूडेंट्स द्वारा तैयार की गई 'अंगदान महादान' विषय पर पोस्टरों की प्रदर्शनी रही। इन पोस्टरों के माध्यम से अंगदान के महत्व और समाज में इसके प्रति फैली भ्रांतियों को दूर करने का संदेश दिया गया। गौरतलब है कि प्रशिक्षित नर्सेस एसोसिएशन पिछले 30 वर्षों से समाज सेवा में अग्रणी रही है और अब तक विभिन्न क्षेत्रों की 3500 से अधिक महिलाओं को सम्मानित कर चुकी है।

इस अवसर पर संध्याबेन अनुपमसिंह गहलोत, पूर्व स्वास्थ्य निदेशक डॉ. विकासबेन देसाई, नई सिविल अधीक्षक डॉ. धारित्री परमार, मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. जयेश ब्रह्मभट्ट, आरएमओ डॉ. केतन नायक और नर्सिंग काउंसिल के उपाध्यक्ष इकबाल कड़ीवाला सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।