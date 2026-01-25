सूरत : डोनेट लाइफ के संस्थापक निलेश मांडलेवाला को पद्मश्री सम्मान की घोषणा

सूरत। डोनेट लाइफ संस्था के संस्थापक एवं सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) के पूर्व अध्यक्ष श्री निलेशभाई मांडलेवाला को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से नवाज़े जाने की घोषणा की गई है। उनके इस सम्मान से न केवल सूरत बल्कि पूरे गुजरात में खुशी और गौरव का माहौल है।

SGCCI के वर्तमान अध्यक्ष श्री निखिल मद्रासी ने इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि यह चैंबर परिवार के लिए अत्यंत गौरव की बात है कि संस्था के एक पूर्व अध्यक्ष को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक से सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि डोनेट लाइफ के माध्यम से निलेशभाई मांडलेवाला ने सूरत, गुजरात और पूरे देश में अंगदान के प्रति जनजागरूकता फैलाने और अनगिनत ज़िंदगियों को बचाने का ऐतिहासिक कार्य किया है, जिसकी केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की है।

श्री निखिल मद्रासी ने निलेशभाई को हार्दिक अभिनंदन देते हुए शुभकामनाएं दीं और कहा कि वे आगे भी इसी तरह जीवन रक्षा और लोककल्याण के कार्यों में निरंतर सक्रिय रहें, यही कामना है।

उल्लेखनीय है कि इस सम्मान के साथ निलेशभाई मांडलेवाला सूरत से पद्मश्री पाने वालों की प्रतिष्ठित सूची में शामिल हो गए हैं, जिसमें पहले से एजदीभाई करजिया, कनुभाई टेलर और सवजीभाई ढोलकिया जैसे नाम शामिल हैं। यह सम्मान सूरत की सामाजिक सेवा परंपरा को राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाला एक और महत्वपूर्ण अध्याय माना जा रहा है।

नीलेश विनोदचंद्र मांडलेवाला (पद्म श्री)

सूरत के नीलेश विनोदचंद्र मांडलेवाला को सोशल वर्क के लिए पद्म श्री अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें गुजरात में ऑर्गन डोनेशन एक्टिविटी के पायनियर के तौर पर जाना जाता है और वे डोनेट लाइफ ऑर्गनाइजेशन के फाउंडर हैं। साल 1997 में नीलेशभाई के पिता की किडनी फेल हो गई थी। 2004 से उन्हें रेगुलर डायलिसिस करवाना पड़ता था। इस दौरान मरीज़ और परिवार को होने वाली असहनीय परेशानियों को देखकर नीलेशभाई ने इस फील्ड में काम करने का पक्का इरादा किया। सितंबर 2011 में उनके पिता का निधन हो गया।

नीलेशभाई के पिता के इलाज के दौरान, नीलेशभाई को किडनी के मरीज़ों और उनके परिवारों की परेशानियों के बारे में पता चला। उनके पिता की किडनी की बीमारी ने नीलेशभाई के लिए एक नई सोच और एक नई दिशा खोली और वह थी ऑर्गन डोनेशन। 2005 से ऑर्गन डोनेशन के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए वन-मैन आर्मी की तरह काम करते हुए, नीलेशभाई ने 2014 में डोनेट लाइफ नाम की एक संस्था शुरू की।

2006 में किडनी डोनेशन से शुरू हुआ यह कैंपेन धीरे-धीरे लिवर, पैंक्रियास, हार्ट, लंग्स, इंटेस्टाइन, हाथ और हड्डियों तक फैल गया है। ऑर्गन डोनेशन एक्टिविटीज़ में, 22 जनवरी 2026 तक कुल 1366 ऑर्गन और टिशू डोनेट करके, देश और विदेश के अलग-अलग राज्यों के कुल 1258 लोगों ने अपनी ज़िंदगी को फिर से ज़िंदा करने में अहम योगदान दिया है।

ऐसे समय में भी जब कोरोना की ग्लोबल महामारी के कारण पूरे देश में ऑर्गन डोनेशन में कमी आई थी, उन्होंने सूरत से कुल 203 ऑर्गन और टिशू डोनेट किए और 182 ऑर्गन फेलियर मरीज़ों को फिर से ज़िंदा किया। 2020-21 में, गुजरात राज्य सरकार ने उनके काम पर ध्यान दिया और उन्हें ऑर्गन और टिशू ट्रांसप्लांटेशन के लिए स्टेट एडवाइज़री कमेटी का मेंबर बनाया।

गुजरात सरकार ने गुजरात में ऑर्गन डोनेशन एक्टिविटी के पायनियर नीलेशभाई मंडलेवाला पर ध्यान दिया, जिन्होंने ऑर्गन डोनेशन के क्षेत्र में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर गुजरात को गौरवान्वित किया है, और उन्हें 01/05/2022 को गुजरात सरकार का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया है। गुजरात गौरव दिवस पर पाटन में गवर्नर और मुख्यमंत्री ने उन्हें "गुजरात गरिमा अवॉर्ड" दिया।