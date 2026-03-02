सूरत न्यू सिविल हॉस्पिटल में 'होली स्पेशल कप' का रोमांच; नर्सिंग टीम ने जीता खिताब

सूरत, 2 मार्च, 2026 – रंगों के त्योहार होली के अवसर पर सूरत के न्यू सिविल हॉस्पिटल में भाईचारे और खेल भावना का अनूठा संगम देखने को मिला।

अस्पताल के विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल बिठाने और लगातार ड्यूटी के तनाव को कम करने के उद्देश्य से ‘होली स्पेशल कप’ क्रिकेट टूर्नामेंट का सफल आयोजन किया गया।

अस्पताल जैसे संवेदनशील वातावरण में 24 घंटे चिकित्सा सेवाएं देने वाले कर्मचारियों के लिए यह टूर्नामेंट किसी 'स्ट्रेस-बस्टर' से कम नहीं था। दो दिवसीय इस आयोजन में अस्पताल के 12 अलग-अलग विभागों ने हिस्सा लिया, जिसमें डॉक्टर, नर्स और प्रशासनिक स्टाफ ने क्रिकेट के मैदान पर अपना जौहर दिखाया।

नर्सिंग टीम ने लहराया जीत का परचम

टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा । नर्सिंग टीम ने अपने बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर 'होली स्पेशल कप' की ट्रॉफी पर कब्जा किया। मेडिकल कॉलेज की टीम ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन अंततः उन्हें उप-विजेता (रनर-अप) दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा।

इन टीमों ने लिया हिस्सा

प्रतियोगिता में PIU, RMO ऑफिस, सेनेटरी इंस्पेक्टर विभाग, इलेक्ट्रिक, रेडियोलॉजी, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल टीम और नर्सिंग टीम सहित कुल 12 टीमें मैदान में उतरी थीं।

पुरस्कार वितरण और गरिमामयी उपस्थिति

विजेता टीम को नर्सिंग काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट इकबाल कड़ीवाला के हाथों ट्रॉफी प्रदान की गई। इस अवसर पर वीरेन पटेल, प्रमोद पटेल, कर्णिकभाई पटेल और संजय परमार ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। टूर्नामेंट के सफल प्रबंधन का श्रेय राजू पटेल, लोकेश सिंह और शिवराज सिंह को दिया गया।

महत्व: इस आयोजन ने यह साबित कर दिया कि खेल न केवल शरीर को स्वस्थ रखते हैं, बल्कि कठिन कार्यक्षेत्रों में काम करने वाले साथियों के बीच आपसी रिश्तों में भी 'रंग' भरते हैं।