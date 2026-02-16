सूरत : आरोपी चिराग गोटी के रिकंस्ट्रक्शन के दौरान बेकाबू हुई भीड़

सूरत : शहर में चर्चित आरोपी चिराग गोटी को पुलिस द्वारा केस के रिकंस्ट्रक्शन के लिए घटनास्थल पर ले जाने के दौरान उस समय हालात तनावपूर्ण हो गए, जब बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए। आरोपी पर अपने साथी की कार में ड्रग्स रखने, अपहरण, रंगदारी और मारपीट जैसे गंभीर आरोप हैं।

पुलिस जैसे ही उसे घटनास्थल पर लेकर पहुंची, वहां पहले से मौजूद लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कुछ लोगों ने आरोपी के साथ धक्का-मुक्की की और थप्पड़ मारने की भी कोशिश की। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रित किया और आरोपी को सुरक्षित वाहन तक पहुंचाया।

रिकंस्ट्रक्शन के दौरान पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला। कई लोग बैनर और पोस्टर लेकर पहुंचे थे, जिनमें आरोपी के खिलाफ सख्त सजा की मांग की गई थी। आमतौर पर ऐसे मामलों में भय का माहौल रहता है, लेकिन इस घटना में लोगों ने खुले तौर पर विरोध प्रदर्शन किया।

सूत्रों के अनुसार, आरोपी पर अपने दोस्त की कार में ड्रग्स प्लांट करने के अलावा किडनैपिंग और रंगदारी जैसे गंभीर आरोप दर्ज हैं। मामले से जुड़े कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज की थी। बाद में अदालत की सख्त टिप्पणियों के बाद आरोपी ने आत्मसमर्पण किया था।

दोबारा जांच के दौरान भारी पुलिस बंदोबस्त के बावजूद भीड़ को नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। घटना के दौरान आरोपी के कपड़े फटे हुए दिखाई दिए, जिससे हालात की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है।

यह घटना कानून-व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण को लेकर कई सवाल खड़े करती है। पुलिस प्रशासन ने मामले की जांच जारी होने की बात कही है और भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतने की बात कही है।