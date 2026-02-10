सूरत। श्री गुरुकृपा विद्या संकुल में आयोजित प्रथम SGVS चेस मास्टर्स कप 2026 का सफलतापूर्वक समापन हुआ। इस प्रतिष्ठित शतरंज प्रतियोगिता में युवा, उभरते हुए और अनुभवी खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और खेल भावना का वातावरण बना।

सूरत- इस आयोजन की शोभा बढ़ाई मुख्य अतिथि श्री मुकेश डी. पटेल (चेयरमैन – गुरुकृपा ग्रुप) ने। उन्होंने आयोजकों के प्रयासों की सराहना की और विद्यार्थियों को रणनीतिक सोच और अनुशासन विकसित करने के लिए शतरंज को अपनाने के लिए प्रेरित किया।

चैंपियनशिप का आयोजन अंडर-7, अंडर-9, अंडर-11, अंडर-14 और ओपन श्रेणियों में किया गया, जिससे सभी आयु वर्ग के खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धात्मक मंच मिला। विजेताओं को कुल ₹52,000 की नकद पुरस्कार राशि वितरित की गई। प्रत्येक श्रेणी में पुरस्कार वितरण इस प्रकार रहा:

प्रथम स्थान: ₹2,000

द्वितीय स्थान: ₹1,500

तृतीय स्थान: ₹1,000

चतुर्थ स्थान: ₹800

पंचम स्थान: ₹700

समावेशिता को बढ़ावा देने और उत्कृष्टता को सम्मानित करने के उद्देश्य से बेस्ट अनरेटेड प्लेयर, बेस्ट वेटरन प्लेयर, बेस्ट महिला खिलाड़ी और बेस्ट दिव्यांग खिलाड़ी को विशेष पुरस्कार नकद राशि के साथ प्रदान किए गए। प्रेरणादायक प्रदर्शन के लिए मोस्ट वेटरन प्लेयर और बेस्ट दिव्यांग खिलाड़ी को विशेष सम्मान भी दिया गया।

बालिकाओं की शतरंज में भागीदारी को प्रोत्साहित करने की एक सराहनीय पहल के तहत, प्रत्येक श्रेणी में शीर्ष पाँच बालिका खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर उनकी प्रतिभा और समर्पण को सम्मानित किया गया।

सूरत, गुजरात की 7 वर्षीय शतरंज प्रतिभा वाका लक्ष्मी प्रज्ञिका को 26 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था। उन्होंने प्रथम SGVS चेस मास्टर्स कप 2026 में भी भाग लिया और अपने आयु वर्ग में सभी मुकाबले जीतकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

श्री गुरुकृपा विद्या संकुल में आयोजित प्रथम SGVS चेस मास्टर्स कप 2026 का सफल आयोजन और जबरदस्त प्रतिक्रिया इसे एक यादगार आयोजन बनाती है, जिसने भविष्य के संस्करणों के लिए एक मजबूत आधार स्थापित किया है।