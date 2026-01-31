लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : बैंक ऑफ बड़ौदा ने 31 दिसंबर 2025 को समाप्त तिमाही और नौ माह के वित्तीय परिणाम घोषित किए

Q3 में ₹5,055 करोड़ का मुनाफा, रिटेल और कृषि ऋण में सुदृढ़ वृद्धि; बैंक की आस्ति गुणवत्ता और बैलेंस शीट हुई और भी मजबूत

सूरत। बैंक ऑफ बड़ौदा ने आज 31 दिसंबर 2025 को समाप्त तिमाही (Q3 FY26) और नौ माह के लिए अपने वित्तीय परिणाम घोषित किए। बैंक ने मजबूत लाभप्रदता, स्थिर आस्ति गुणवत्ता और संतुलित व्यवसायिक वृद्धि के दम पर निरंतर अच्छा प्रदर्शन दर्ज किया है।

बैंक का निवल लाभ वित्त वर्ष 26 की तीसरी तिमाही में वर्ष-दर-वर्ष 4.5% बढ़कर ₹5,055 करोड़ रहा, जबकि नौ माह की अवधि के लिए यह ₹14,405 करोड़ दर्ज किया गया।

तिमाही के लिए परिचालनगत लाभ ₹7,377 करोड़ और नौ माह के लिए ₹23,190 करोड़ रहा।

निवल ब्याज आय (NII) Q3 में ₹11,800 करोड़ और नौ माह में ₹35,189 करोड़ रही।

गैर-ब्याज आय Q3 में ₹3,600 करोड़ रही, जिसमें 5.9% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई। नौ माह के लिए यह ₹11,790 करोड़ रही।

परिचालनगत व्यय Q3 में ₹8,024 करोड़ रहा, जिसमें 6.7% की वार्षिक वृद्धि हुई। 

आस्ति पर प्रतिफल (ROA) Q3 FY26 में 1.09% और नौ माह के लिए 1.05% रहा।

इक्विटी पर प्रतिफल (ROE) Q3 में 15.59% और नौ माह में 14.81% रहा।

वैश्विक निवल ब्याज मार्जिन (NIM) Q3 में 2.79% और नौ माह में 2.88% रहा।

घरेलू NIM Q3 में 2.93% और नौ माह में 3.03% रहा।

जमाओं की लागत घटकर 4.75% पर आ गई।

बैंक का सकल एनपीए घटकर 2.04% रहा (वर्ष-दर-वर्ष 39 बीपीएस की कमी)।

निवल एनपीए 0.57% पर रहा।

प्रावधान कवरेज अनुपात (PCR)

TWo के साथ: 92.73%

TWo के बिना: 72.21%

स्लिपेज अनुपात Q3 में 0.86% और नौ माह में 0.79% रहा।

ऋण लागत Q3 में 0.17% और नौ माह में 0.34% रही।

 वैश्विक अग्रिम वर्ष-दर-वर्ष 14.7% बढ़कर ₹13.45 लाख करोड़ हुए।

घरेलू अग्रिम 13.6% की वृद्धि के साथ ₹10.97 लाख करोड़ पर पहुँचे।

वैश्विक जमाएं 10.3% बढ़कर ₹15.47 लाख करोड़ रहीं।

घरेलू जमाएं 11.1% बढ़कर ₹13.07 लाख करोड़ हुईं।

CASA जमाएं 8.6% बढ़कर ₹5.03 लाख करोड़ रहीं।

RAM (रिटेल, कृषि और MSME) अग्रिमों की हिस्सेदारी बढ़कर 61.8% हो गई।

मॉर्गेज ऋण (21.0%), ऑटो ऋण (17.4%), गृह ऋण (16.0%), शिक्षा ऋण (12.8%) और वैयक्तिक ऋण (12.0%) में मजबूत वृद्धि के चलते ऑर्गेनिक रिटेल अग्रिमों में 17.4% की वृद्धि दर्ज की गई।

कृषि ऋण पोर्टफोलियो 19.0% बढ़कर ₹1.80 लाख करोड़

MSME ऋण पोर्टफोलियो 16.4% बढ़कर ₹1.53 लाख करोड़

कॉर्पोरेट अग्रिम 8.1% बढ़कर ₹4.19 लाख करोड़

 बैंक का CRAR 15.29% रहा

CET-1 अनुपात 12.45%

समेकित CRAR 15.75%

लिक्विडिटी कवरेज रेशियो (LCR) लगभग 116% रहा

बैंक ऑफ बड़ौदा के ये परिणाम संकेत देते हैं कि बैंक ने न केवल अपने लाभ को बढ़ाया है, बल्कि अपने फंसे हुए कर्जों (NPA) को कम करके अपनी बैलेंस शीट को भी अत्यधिक सुरक्षित बनाया है। विशेष रूप से रिटेल, कृषि और MSME (RAM) पोर्टफोलियो में 17.3% की वृद्धि बैंक की भविष्य की विकास रणनीति का आधार बन रही है।

