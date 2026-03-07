सूरत : भगवान महावीर कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट को मिला PNB का सहयोग; कैंपस में वॉटर कूलर सुविधा का हुआ उद्घाटन

सूरत, 7 मार्च, 2026 – भगवान महावीर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले भगवान महावीर कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट (BMCM) के बुनियादी ढांचे को और अधिक छात्र-केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड के माध्यम से कॉलेज कैंपस में शीतल पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई है।

वॉटर कूलर सुविधा का भव्य उद्घाटन

आज शनिवार को आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में पंजाब नेशनल बैंक के डिप्टी जनरल मैनेजर (DGM) श्री रामानुज प्रसाद और असिस्टेंट जनरल मैनेजर (AGM) श्री राजीवकुमार पंकज ने कॉलेज कैंपस में नवनिर्मित वॉटर कूलर फैसिलिटी का विधिवत उद्घाटन किया। PNB के इस CSR इनिशिएटिव का सीधा लाभ कॉलेज के हजारों छात्रों, फैकल्टी मेंबर्स और आने-जाने वाले आगंतुकों को मिलेगा, जिन्हें अब कैंपस में ही साफ और ठंडा पीने का पानी उपलब्ध होगा।

मैनेजमेंट और बैंक के बीच बढ़ा तालमेल

यह पूरा कार्यक्रम BMCM की डायरेक्टर डॉ. श्वेता कुमार के कुशल मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉ. विजय मतवाला और IQAC डायरेक्टर डॉ. संजय बुच विशेष रूप से उपस्थित रहे। कॉलेज मैनेजमेंट ने पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों का स्वागत किया और शिक्षण संस्थानों को सपोर्ट करने की बैंक की इस पहल की सराहना की।

छात्रों के लिए बड़ी राहत

गर्मी के मौसम की शुरुआत से ठीक पहले हुई इस सुविधा की शुरुआत छात्रों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। कॉलेज प्रशासन ने कहा कि बैंक द्वारा किया गया यह योगदान कैंपस की सुविधाओं को बेहतर बनाने और विद्यार्थियों को एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा।

बैंक के अधिकारियों ने इस मौके पर कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का विकास करना PNB की सामाजिक जिम्मेदारी का हिस्सा है और वे भविष्य में भी ऐसे जनहित के कार्यों